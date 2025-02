4º Encontro do Juá reuniu 60 pessoas na Vargeana

Aproximadamente 60 pessoas participaram do Quarto Encontro Beneficente do Juá Futebol Clube e Amigos do Futebol, que aconteceu no sábado, dia 15, a partir das 16h, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.

O evento foi organizado com objetivo de ser um reencontro dos atletas que jogaram no time e eram amigos de Antônio Domingos, o conhecido Toninho do Juá, falecido em 3 de março de 2020.

À Gazeta de Vargem Grande, Caio Vinícius Vargas Padovan, organizador do evento e atleta do Juá por mais de 20 anos, contou que o evento foi um grande sucesso.

Os participantes levaram alimentos, sendo arrecadado cerca de 410 quilos, que foram doados à Sociedade Humanitária na segunda-feira, dia 17. “Esse ano teve menos participantes, mas arrecadamos o dobro do que conseguimos nos outros anos”, comentou Caio.

O evento contou com a participação de jogadores de Vargem e região e, após, os atletas se encontraram no bar do Valdessi Brunetti para uma confraternização. “Gostaria de agradecer ao Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura e todos os participantes. Obrigado a todos que ajudaram e até o próximo ano, se Deus permitir. Gratidão”, disse o organizador.

Fotos: Arquivo Pessoal