Vargeana disputa a semifinal da Taça dos Campeões

As semifinais da 11ª Taça dos Campeões Regionais, uma realização da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul com apoio da Prefeitura Municipal, acontecem neste domingo, dia 23, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. Este ano, o torneio homenageia Benedito Paulino da Silva, o conhecido Dito Cabolino.

Neste domingo, o primeiro jogo será às 8h30 entre S.E. Grupo JCN, de São João da Boa Vista, e Vasco FC, de São José do Rio Pardo. Em seguida, às 10h, Rio Negro FC, de Casa Branca, enfrenta A.A. Vargeana, de Vargem.

Resultado das quartas de finais

A sétima rodada da Taça, que aconteceu no domingo, dia 16, definiu os semifinalistas da competição com grande público presente no estádio.

Às 8h30, Rio Negro FC, de Casa Branca, fez 5 a 1 no Amigos do Beira Rio FC, de São Sebastião da Grama. Os gols da competição foram marcados por Caio Vinícius aos 15m, Carlos Eduardo aos 57m, Douglas aos 75m e Bruno aos 79m e 83m. Para o time gramense, marcou Leandro aos 70m.

No jogo das 10h, o Grupo JCN, de São João da Boa Vista, venceu o time Santana FC, de Vargem Grande do Sul, por 2 a 1. Embora tenha conquistado a vitória, o tricampeão da taça teve um jogo difícil e equilibrado. Os gols do JCN foram marcados por Tiago Silva aos 24m e Alex Sandro aos 60m. No Santana, Felipe Daud marcou aos 20m.

Na primeira partida da tarde, às 14h15, A.A. Vargeana derrotou Juventus FC, de Santa Rosa do Viterbo, por 3 a 1. A partida foi bem equilibrada, mas os atuais campeões da taça levavam a melhor com gols de Gabriel Tenari aos 5m, Djama aos 20m e Leonardo aos 98m. Para o Juventus, Guilherme Silva descontou aos 19m.

Às 16h, Vasco FC, de São José do Rio Pardo, fez 3 a 0 no Boa Esperança FC, de São Sebastião da Grama. Para o time riopardense, os gols foram de Luis André aos 12m, Marcus Vinicius aos 71m e Gabriel Cassiano aos 88m.

A arbitragem da rodada foi composta por Diego da Costa, Celso Ribeiro, Leonardo Moreira e Valdemar Aroldo.