Painel: Assessora parlamentar

Sessão acalorada na Câmara

A sessão desta terça-feira, a segunda reunião ordinária da Câmara neste ano, foi de temperatura alta. Em um momento, o vereador Ratinho travou um debate com Felipe Gadiani e Gustavo sobre o requerimento dos vereadores que questionava os valores pagos pelo Executivo em locações. Em dado momento, Ratinho insinuou que a posição dos vereadores tem a ver com apoio político que receberam, dizendo que Gustavo e Felipe estão falando de IPTU, por exemplo, não por estarem preocupados com a população, mas porque “os três donos do mandato deles tem quase 200 casas na cidade”. Os vereadores então questionaram Ratinho sobre quem seriam esses supostos donos, mas Ratinho não prosseguiu. É possível assistir o embate dos parlamentares municipais pelo canal da Câmara no YouTube https://www.youtube.com/@camaravargemgrandedosul6142.

Peso das palavras

Depois, a temperatura voltou a subir entre Gustavo e Fernando Corretor. Em dado momento, Fernando se dirigiu ao colega dizendo: “Desde novinho só sabendo fazer o que é mau, usa a inteligência do senhor para ajudar a população. Porque pode ter certeza, quem planta, colhe. Fica esperto”. Gustavo reagiu prontamente: “Fica esperto? O senhor tá me ameaçando?”, questionou. Fernando rebateu dizendo não estar ameaçando o colega e o presidente Maicon pediu para sessão ser interrompida para acalmar os ânimos entre os colegas. O assunto se estendeu também na palavra livre, onde Gustavo disse lamentar o ocorrido. Fernando também fez uso da palavra livre e alegou que Gustavo estava se fazendo de vítima.

Assessora parlamentar

A ex-vereadora Danutta Rosseto (Republicanos) assumiu recentemente o cargo de auxiliar parlamentar do deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos). A movimentação já está registrada no portal da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Danutta passa a atuar como assessora parlamentar do deputado para a região.

R$ 1 milhão para a saúde

O deputado estadual Fábio Faria de Sá (Podemos) destinará para Vargem uma emenda de R$ 1 milhão para custeio na área da saúde como pagamento de médicos, realização de exames, compra de medicamentos entre outros. A informação foi divulgada pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) em suas redes sociais. “Recurso que será muito importante neste momento, ajudando a atender as demandas da pasta para o atendimento à população”, enfatizou Celso, que agradeceu ao deputado pela verba.

Diretores confirmados

Conforme o publicado nesta coluna na edição passada, a primeira dança das cadeiras realizadas pelo prefeito Celso Ribeiro entre os seus diretores foi oficializada por portarias publicadas nesta terça-feira, dia 18. Juliano Scacabarozi foi nomeado diretor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Guilherme Mansara Lopes da Silva foi oficializado como diretor de Administração Tributária e Carlos Eduardo Scacabarozi foi nomeado como diretor de Tecnologia da Informação e Inovação.

Sem direção

O Departamento Municipal de Obras e o Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente seguem sem nomeação de diretores. Dos 21 departamentos existentes na estrutura do Executivo, apenas estes dois continuam vagos.