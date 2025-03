Recorde de público no Pré Carnaval da APAE

O Pré Carnaval 2025 em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vargem Grande do Sul foi bastante prestigiado, com a presença de cerca de 550 pessoas, segundo o presidente da APAE, Júlio César dos Santos. O tradicional evento aconteceu na noite do último sábado, dia 22, no Residencial Parque das Macadâmias, na estrada que liga Vargem a Lagoa Branca.

O buffet do evento teve comida de boteco com o consumo livre e canja no final. As bebidas e drinks foram vendidos à parte. Na ocasião, as atrações animaram os participantes.

“O evento foi maravilhoso como sempre, com muitas atrações, com um cardápio amplo e diversificado, bebidas e drinks bem gelados com várias marcas e sabores. A festa teve uma decoração alegre, colorida e brilhante que resgatou os antigos carnavais. E como não poderia faltar, a alegria contagiante dos foliões presentes que abrilhantaram a festa. Esse maravilhoso e solidário público que sempre nos apoiam em todos os eventos da APAE”, disse o presidente

Segundo Júlio, a cada ano a diretoria, voluntários e companheiros do Rotary Club de Vargem se empenham em melhorar o evento, que é muito esperado pelo público.

O presidente contou que além de vargengrandeses, haviam moradores da região, um holandês e um croata, que curtiram o carnaval. “Mais uma vez o evento foi marcante, atingindo todas as expectativas de público. Este ano, as crianças tiveram um cantinho artístico, onde a maquiadora Lara com seu belo trabalho pode colorir e desenhar no rosto dos pequenos”, comentou.

O grupo Si Tivesse Dó realizou uma roda de samba que colocou os presentes para dançar. A banda PopMix apresentou os melhores sucessos da atualidade. O destaque da noite foi a apresentação da bateria de ouro Asas Show, com a presença das passistas.

Ao jornal, o presidente explicou que toda a arrecadação do evento é destinada 100% à APAE de Vargem. “O valor será empregado para complementar os trabalhos e projetos prestados pela entidade e também parte dos recursos podendo ser usados em eventuais obras e reformas”, informou.

Júlio, em nome da diretoria da APAE, agradeceu a todos os envolvidos, citando os voluntários do Rotary Club, o Residencial Parque das Macadâmias, os profissionais do Paulo Pirola Buffet, os patrocinadores que apoiaram e, em especial, a todos que prestigiaram o evento.

Fotos: Arquivo Pessoal