2º Encontro Off Road reuniu cidades da região

O 2º Encontro Off Road de Vargem Grande do Sul aconteceu no último domingo, dia 23, e contou com a presença de 100 veículos. Organizado por Francislei Venâncio, o encontro foi no Recinto de Exposições Christiano Dutra do Nascimento.

Ao jornal, a organização informou que o evento atingiu as expectativas, reunindo diversos vargengrandenses, moradores da região e também de Minas Gerais.

Compareceram participantes de Tocos do Moji, Águas da Prata, Espírito Santo do Pinhal, São José do Rio Pardo, Tambaú, São João da Boa Vista, Casa Branca, Tapiratiba, São Sebastião da Grama, Ibitiúra e Poços de Caldas.

Na ocasião, foram arrecadados alimentos não perecíveis, que foram doados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vargem Grande do Sul. Também foram adquiridos 25 suportes de soro de inox para o Hospital de Caridade. As doações foram entregues nesta sexta-feira, dia 28.

Fotos: Arquivo Pessoal