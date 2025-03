Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu José Antônio da Silva, conhecido por Zé Babá, aos 71 anos de idade, no dia 23 de fevereiro. Residia no Centro; deixou os filhos Paulo, Cristiane e Miriam; e os netos Rafael, Marcos Vinicius, Mariana e Emily. Foi sepultado no dia 23 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecido Multini, aos 74 anos de idade, no dia 25 de fevereiro. Residia no Jardim Pacaembu; deixou a esposa Maria Luísa Bovo Multini; as filhas Verônica, Giovana e Juliana; os genros Israel, Rogério e João Vitor; os netos Benjamim e Álvaro; os irmãos Ofélia e Ademar; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 25 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Osvaldo Sebastião Bernardes, aos 81 anos de idade. Foi sepultado no Cemitério da Saudade.

Faleceu Valdineia Rodrigues Ilidio, aos 82 anos de idade. Foi sepultada no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Roberto Espanhol, aos 64 anos de idade, no dia 26 de fevereiro. Residia na Vila Santana; deixou a esposa Lucinda Espanhol; as filhas Joice e Jéssica; os genros Leandro e Gilson; os netos Adrielly, Jeferson, Breno e Lívia; os irmãos Vanderli e Paulo; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 27 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Marina Luíz da Silva, aos 87 anos de idade. Deixou a filha Lena. Foi sepultada no dia 23 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Sebastiana Domingues Pereira, aos 84 anos de idade, no dia 20 de fevereiro. Foi sepultada no dia 20 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Luís Cássio Forti, conhecido como Professor Piaça, aos 65 anos de idade, no dia 26 de fevereiro. Foi sepultado no dia 27 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.