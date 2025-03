Painel: Perdendo o mandato

Perdendo o mandato

Em São João da Boa Vista, segundo publicado nas redes sociais, o Ministério Público mandou cassar o mandato do vereador Luís Carlos Domiciano (Bira) do MDB por fraude eleitoral, uma vez que se constatou fraude à cota de gênero. O promotor José Cláudio Zan, de São José do Rio Pardo, que é vargengrandense, foi designado para o caso, solicitando nova recontagem do cálculo dos quocientes eleitorais e partidários.

Sem diretores

Ainda não saiu no Diário Oficial do Município, a nomeação dos diretores dos departamentos de Obra e também da Agricultura e Meio Ambiente. Passados dois meses da atual administração, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) ainda não designou diretores para atuar nestas duas importantes áreas da prefeitura municipal.

Focado

Neste pouco tempo à frente do município, o prefeito Celso Ribeiro já deu um bom andamento no que se refere à construção do Parque Linear do Rio Verde. Entusiasta deste importante projeto, na mente do prefeito ele já está todo delineado e no decorrer do seu mandato, deverá apresentar de fato como ficará o local com os investimentos que no futuro serão feitos.

Cortes

Outro foco da administração neste começo de ano, é com relação ao corte de gastos para adequar os cofres municipais à nova realidade da sua gestão. Fazer o máximo com o menor gasto possível, tem sido a tônica do gestor Celso Ribeiro.

Protocolo agora no Poupatempo

Desde o dia 18, os atendimentos ao público do Departamento de Protocolo Geral estão sendo realizados no prédio do Poupatempo localizado à Rua Coronel Lúcio, 925. Informações pelo telefone: (19) 3641-9000 ramal 9010.