Vargeana e Vasco disputam a final da Taça dos Campeões

O atual campeão, o time A.A. Vargeana, de Vargem, disputa a final da 11ª Taça dos Campeões Regionais com o Vasco FC, de São José do Rio Parto, no próximo final de semana, no domingo, dia 9, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, às 9h30.

O campeonato é uma realização da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul com apoio da Prefeitura Municipal. Este ano, o torneio homenageia Benedito Paulino da Silva, o conhecido Dito Cabolino.

As semifinais, que aconteceram no domingo, dia 23, teve bons jogos e definiu os finalistas do campeonato. Às 8h30, Vasco FC, de São José do Rio Pardo, fez 3 a 1 no S.E. Grupo JCN, de São João da Boa Vista. As duas equipes estavam invictas, mas os riopardenses não deram chance. Logo aos 17m, o artilheiro da competição, agora com sete gols, Luís André abriu o placar para o Vasco. Lucas Sales, do time sanjoanense, marcou aos 41m, empatando a disputa. Porém, aos 47m do segundo tempo, Leonardo marcou o segundo gol do Vasco e, aos 87m, Marcus Vinícius fez mais um gol para o time.

Em seguida, às 10h, Vargeana venceu Rio Negro FC, de Casa Branca, por 1 a 0. O atual campeão da Taça mostrou que estava em busca de ser tricampeão da competição, mesmo com a equipe casabranquense mantendo a melhor campanha do campeonato e fazendo um jogo equilibrado. O gol da vitória foi marcado por Douglas Tosta aos 36m.

A arbitragem das semifinais foi composta por Renan Carvalho, Elton Abreu, Calahan Lima e Thiago Alborghete.

Fotos: Liga do Desporto