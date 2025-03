Vargengrandense se forma em escola francesa de gastronomia

O vargengrandense Pedro Augusto Esteves, de 26 anos, se formou na escola francesa de gastronomia Le Cordon Bleu, reconhecida mundialmente, no curso de cusine. O curso foi realizado em São Paulo.

Filho de Pedro Esteves Filho, conhecido como Bira, e Marlene Emília Aureliano Esteves, Pedro é personal chef atualmente, mas também já foi chef de cozinha.

À Gazeta de Vargem Grande, contou que o curso teve início em janeiro de 2025 e terminou no dia 18 de fevereiro com a formatura. “O intuito era estudar, aprender e me aperfeiçoar nas técnicas da cozinha francesa e me formar na melhor escola de gastronomia do mundo, agregar o nome Le Cordon Bleu em meu currículo”, explicou.

Pedro contou que o curso agregou muito na sua formação pessoal e profissional. “O curso foi maravilhoso, aprendi muito sobre as técnicas da cozinha francesa da alta gastronomia, pude conhecer uma vasta gama de ingredientes e modo de preparo. Tive experiência em outras áreas também, como a cozinha de fusão entre Brasil e França”, comentou.

Atualmente, Pedro atende como personal chef em Vargem e cidades da região, principalmente São João da Boa Vista. O vargengrandense também é professor de culinária/gastronomia particular. Para saber mais sobre o trabalho de Pedro, entre em contato pelo telefone (19) 98209-3345.

Fotos: Arquivo Pessoal