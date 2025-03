Dia Internacional da Mulher – O carisma de nossa primeira vereadora

Mario Poggio Jr.

Nossa primeira vereadora e candidata a vice-prefeita, professora Beatriz Defácio Payão Corrêa Leite, era dona de um carisma ímpar, que cativava a todos, apesar de se ser uma mestra muito exigente.

Para comemorar este “Dia Internacional da Mulher”, entendemos oportuno transcrever o belo e autêntico texto do “e-mail” que nos foi enviado pela jornalista Maria de Fátima Della Torre Sproesser, em 27/08/2024.



“Vou ficar aguardando uma crônica sua sobre ambas as mulheres, Beatriz Payão e Rita Tagliolato.

Sou “fã” de ambas.

Lembro-me de um momento muito peculiar quando eu voltava do Alexandre Fleming para casa.

Eu morava na casa de esquina em frente à casa da professora Beatriz Payão e algumas vezes seguíamos juntas, conversando, após as aulas do período da manhã.



Eu admirava a profa. Beatriz Payão. Tinha uma beleza especial, quase etérea, que me lembrava as divas holywoodianas. Mulher delicada e forte parecia caminhar sobre as nuvens em manhãs de sol. Sua leveza me causava a sensação de que a professora Beatriz havia saído de um banho perfumado. Era assim que ela surgia na sala de aula, na sala dos professores, que eu a via cuidando do jardim de sua casa…



Então eu comentei sobre essa sensação que ela me causava.

Dona Beatriz sorriu naquele seu sorriso luminoso e explicou:

– “São as cores, Fátima! Eu escolho as cores que trazem alegria calma. As cores falam ao coração das pessoas e escolher as cores é despertar sentimentos. Eu quero trazer uma alegria suave aos meus alunos, às minhas colegas de ensino, à minha família. Eu mostro esse carinho àqueles a quem amo através das cores”.

Fiquei encantada! Minha querida professora tinha uma sabedoria incomum.

Naquele dia dona Beatriz usava um vestido azul da cor do céu de verão e parecia estar alardeando com sua eterna delicadeza um segredinho especial: “eu sou feliz e quero que todos participem dessa felicidade”.

Até hoje, passadas mais de cinco décadas, essa lembrança me traz sentimentos de alegria e de gratidão.

As cores “falam!”