Foliões se divertiram na SBB e no Tênis Clube neste Carnaval

As comemorações de Carnaval na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB) e no Tênis Clube foram bem animadas em Vargem Grande do Sul. Os festejos tiveram início na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e terminaram na terça-feira de Carnaval, dia 4 de março.

Na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), o evento foi bem animado e aconteceu em prol da Associação Setembro. O principal clube social da cidade contou com três noites de festa.

Na sexta, dia 28, Débora Tortelo & Banda, André e Thiago & Banda e também DJ animaram o público presente. No sábado, dia 1º de março, a diversão ficou por conta do Grupo 3 Tons, Débora Tortelo & Banda, e DJ. Na segunda-feira, dia 3 de março, se apresentaram Débora Tortelo & Banda, André e Thiago & Banda e DJ.

Tênis Clube

O Tênis Clube também realizou a Festa de Carnaval durante cinco dias, com início na sexta-feira, com música ao vivo e espetáculos de dança para animar os presentes.

O evento foi aberto para sócios e não sócios. Na sexta, dia 28, Orivaldo & Jonas se apresentaram. No sábado, dia 1º, DJ Gabé animou os presentes. No domingo, dia 2, a festa iniciou às 16h, com apresentação de Samba Maixx. Na segunda-feira, dia 3, quem se apresentou foi Alan Gabriel. Para fechar o carnaval com chave de ouro, na terça-feira de Carnaval, dia 4, Eurico & Ernani se apresentaram a partir das 16h.

As fotos tiradas pela Gazeta estão disponíveis na página do Facebook do jornal.