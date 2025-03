Instituto da Luta entregou quimonos para alunos

O Instituto da Luta de Vargem Grande do Sul, um projeto social que visa dar aulas de judô gratuitas a crianças e adolescentes de Vargem, visando o crescimento pessoal e educacional dos alunos, entregou materiais esportivos para os alunos na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, no CEE José Cortez.

O IDL tem polos em Ribeirão Preto, Poços de Caldas, Campinas e recentemente foi inaugurado em Vargem. O professor responsável é o faixa preta Gustavo Slootemaker Tabet, que além de ministrar as aulas, é atleta competidor e representa o IDL Vargem.

Na sexta-feira, após três meses do início do projeto, a Kontatec, uma empresa da cidade, abraçou o projeto e forneceu 25 quimonos aos alunos, para que assim possam desenvolver na modalidade.

Para fazer a entrega dos quimonos, esteve presente o sensei kodansha Elton Fiebig, responsável geral do IDL e coordenador técnico do Centro de Excelência de Judô do estado de SP. Uma parte da equipe de Poços de Caldas, também esteve presente fazendo uma aula com os alunos de Vargem.

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Vargem Grande, Maicon do Carmo Canato (Republicanos) esteve no evento e salientou a importância do projeto para a comunidade. Também compareceram os pais e familiares dos alunos.

O IDL agradece a parceria da Kontatec e de outras empresas e pessoas que apoiam o projeto, como Carol Elídio que costura os quimonos gratuitamente, bem como a confiança dos pais e familiares na equipe do IDL.

O sensei Gustavo Tabet falou sobre o projeto. “Tenham a certeza de que todo meu aprendizado e experiência que estou adquirindo nesses 15 anos de judô, serão transmitidas com muita alegria e vontade a esses alunos. Espero que eles possam desfrutar logo dos benefícios desse esporte”, disse.

Fotos: Rafael Almeida Fioravanti