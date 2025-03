Cultura está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de canto e teatro

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul está com inscrições abertas para a oficina gratuita de canto e para a oficina gratuita de teatro. As oficinas são uma realização da Associação Monsenhor Celestino em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio de um Termo de Colaboração.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pessoalmente na Associação Monsenhor Celestino, localizada na Rua Dona Amélia Ribeiro da Silva, nº 721, no Centro.

A oficina de canto é conduzida pela professora Diana Rodrigues e tem como objetivo ensinar técnicas vocais, além de proporcionar uma formação musical completa. Os participantes também terão a chance de se apresentar em eventos culturais, artísticos e sociais da cidade.

As aulas de canto ocorrerão às terças-feiras, na Casa da Cultura, a partir das 19h30. Segundo o explicado, durante o curso, os alunos aprenderão sobre a fisiologia da voz, técnicas de respiração, expressão corporal e interpretação musical, além de desenvolverem presença de palco e habilidades de comunicação através do canto. O repertório abordado, conforme a prefeitura, buscará ampliar os horizontes musicais dos participantes, explorando diferentes estilos e gêneros musicais.

Oficina de teatro

A oficina de teatro será conduzida pelo professor de teatro Caccá Leal e é voltada para todas as faixas etárias, envolvendo adolescentes, jovens e adultos.

De acordo com a prefeitura, as aulas serão em formato de laboratório, com o objetivo de desinibir, promover a socialização e estimular a criatividade natural de cada aluno, além de envolver a produção de grandes espetáculos teatrais.

Segundo o informado, o curso proporciona uma abordagem vivencial e panorâmica dos diversos elementos que compõem a obra teatral, trabalhando técnicas e desenvolvendo a criatividade dos participantes, para que possam descobrir suas próprias formas de expressão através da arte de fazer teatro.

As aulas de teatro acontecerão todas às segundas-feiras, a partir das 20h, no Espaço Mais Cultura, localizado na rua João Malagutti, 385 – Jardim Novo Mundo