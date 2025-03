Palestra sobre violência contra a mulher é na quarta

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul promoverá na próxima quarta-feira, dia 12, uma palestra com o tema violência contra a mulher, às 17h30, na sede da Casa de Leis.

A palestra, em homenagem ao Dia da Mulher, está sendo ofertada pela Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal. A palestrante será a promotora de Justiça de Vargem Grande do Sul, Dra. Rebeca Barbosa Leite da Freiria Estevão.

Na última sessão da Câmara, que ocorreu na quarta-feira, dia 5, o presidente da Casa de Leis, vereador Maicon do Carmo Canato (Republicanos), convidou a todos para participar da palestra.

Na palavra livre, a vereadora Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (MDB) fez uma homenagem especial a todas as mulheres, parabenizando a todas pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado neste sábado, dia 8.

A vereadora Vanessa Salmaço Martins, a Dra. Vanessa (PL), também homenageou as mulheres pela data especial. Na palavra livre, a vereadora voltou a convidar a todos para a palestra com a promotora de Justiça, Dra. Rebeca.

O presidente da Câmara, Maicon, finalizou a sessão parabenizando todas as mulheres da cidade e do país, estendendo as felicitações às vereadoras Giovana e Vanessa, às servidoras da Casa de Leis e às mulheres da sua família.