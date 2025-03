Sem interessados para assumir o Hospital, prefeitura prorroga intervenção

A intervenção da prefeitura no Hospital de Caridade foi prorrogada até julho; Ramazotti segue à frente da entidade, como interventor

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul publicou no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, dia 10, o decreto Nº 6.327, que prorroga por mais quatro meses a intervenção municipal no Hospital de Caridade. O novo prazo estende a gestão do município sobre a unidade de 11 de março até 10 de julho de 2025.

A prorrogação ocorreu após nenhuma chapa se inscrever para concorrer à eleição e assumir a entidade. A eleição para a Mesa Administrativa, para o Conselho Deliberativo e para o Conselho Fiscal para o biênio 2025/2026 do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul estava marcada para acontecer na segunda e o mandato teria início já nesta terça-feira, dia 11, terminando no dia 31 de dezembro de 2026.

As chapas poderiam ser inscritas até às 18h de domingo, dia 9, junto à Administração da entidade. O edital, assinado pelo atual interventor José Geraldo Ramazotti, foi publicado na edição do jornal Gazeta de Vargem Grande do último sábado, dia 1º de março.

Hospital está com interventor

No dia 3 de janeiro de 2023, o então prefeito Amarildo Duzi Moraes publicou um decreto indicando Valmir Costa como interventor provisório do Hospital pelo período de 30 dias. O decreto foi publicado no Jornal Oficial do Município. Terminou no dia 31 de dezembro de 2022 o mandato da diretoria do Hospital de Caridade, cujo provedor era o empresário Jair Gabricho.

A nomeação do interventor foi necessária porque a diretoria não teve interesse em continuar à frente do Hospital e o prazo de inscrição de novas chapas para o biênio 2023/2024 terminou sem interessados para compor a Mesa Administrativa. Assim, para que os atendimentos não parassem, Valmir foi nomeado o interventor. Sua intervenção provisória foi estendida por 60 dias e, após, por mais 90 dias. Por fim, Valmir Costa ficou um ano e dois meses como interventor, deixando o cargo no dia 29 de fevereiro de 2024.

Em 1º de março de 2024, José Geraldo Ramazotti assumiu o cargo de interventor do Hospital. O prazo era provisório, até o dia 31 de março, mas foi prorrogado e Ramazzotti já está há um ano no cargo.

Assim, a intervenção no Hospital de Caridade foi realizada por meio dos decretos 5.731, 5.761, 5.797, 5.840, 5.900, 5.954, 6.016, 6.037, 6.085, 6.146, 6.241 e, agora, o 6.327.