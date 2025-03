Painel: Ainda foragido

Ainda foragido

Circulou nas redes sociais esta semana que o ex-prefeito Celso Itaroti estava cumprindo a sentença determinada pela Justiça, com sua prisão tendo ocorrida. Segundo pode averiguar a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande junto à autoridade policial, não havia até o momento, nenhuma comprovação que o ex-prefeito tivesse se entregado à Justiça, continuando, portanto, tido como foragido.

Nova diretora de Obras

O prefeito Celso Ribeiro nomeou a arquiteta Luciana Morandim Gambaroto Garcia como a nova diretora do Departamento de Obras. Ela estava coordenando o departamento desde o início da atual gestão. Na administração passada, o cargo foi exercido durante vários anos pelo arquiteto Ricardo Bisco. Na última sessão ordinária da Câmara, o assunto foi muito debatido entre os vereadores.

Tirar o bumbum da cadeira

Novamente o vereador Fernando Corretor (Republicanos) fez uso da palavra para se defender por suas posições na Câmara Municipal, dizendo que tem vereador que fala e escreve bonito, mas que não tira o bumbum da cadeira para trabalhar junto com o povo que mais precisa. Fernando, então, pediu que o vereador tirasse o bumbum da cadeira e fosse trabalhar com a população mais carente, numa alusão ao trabalho que ele realiza como vereador. Fernando foi o vereador mais votado na última eleição municipal, quando obteve mil votos.

Não podem contratar mais

Atendendo a uma recomendação da Promotoria de Justiça, decreto assinado pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) veda a contratação de empresas e ou profissionais liberais com vínculos formais ou informais com o Poder Legislativo local, no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Vargem Grande do Sul, ou seja, os vereadores ou pessoas a eles ligados, não poderão contratar com a prefeitura municipal.