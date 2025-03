Prefeitura inicia distribuição dos carnês do IPTU

Primeira parcela e cota única dos tributos municipais podem ser pagas até o dia 28 de março

A entrega dos carnês de IPTU, TLF e ISS para o exercício de 2025 teve início na última semana pela Prefeitura Municipal. Segundo o informado, a previsão é de que todos os carnês sejam entregues até o próximo dia 21 de março.

O vencimento da primeira parcela, bem como da cota única, impressa no carnê é para o dia 15 de março, no entanto o prazo foi prorrogado até o dia 28 de março deste ano. As demais parcelas terão vencimento todo dia 15 de cada mês.

Desta forma os contribuintes poderão realizar o pagamento da primeira parcela e da cota única dos Tributos Municipais, sem alteração no valor, até dia 28 de março. Aqueles que optarem pelo pagamento integral do IPTU até essa data terão um desconto de 7%.

Campanha para o Hospital

A campanha de arrecadação para o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, realizada todos os anos na arrecadação do IPTU, continua. Os munícipes podem colaborar com o hospital ao realizar uma doação por meio de um boleto solidário, de cor azul, localizado no final do carnê. O valor mínimo da doação é de R$ 30,00.

Além disso, quem preferir pode realizar sua contribuição via Pix, de qualquer valor. O carnê possui um QR Code na capa interna, facilitando o acesso à chave Pix para a doação. O Hospital de Caridade precisa do apoio de todos para continuar com seu trabalho essencial de salvar vidas.

Pagamento online

Os contribuintes podem realizar o pagamento do IPTU nas agências bancárias, casas lotéricas e diversos postos de arrecadação espalhados pela cidade.

Além disso, é possível imprimir a segunda via do carnê de forma online, facilitando o pagamento digital.

Para acessar o link para a segunda via, basta acessar: https://acesse.one/hmOuy e seguir as orientações na página para obter as guias do carnê.

A prefeitura reforça que, ao pagar os tributos, os munícipes ajudam a manter os serviços essenciais em nossa cidade.