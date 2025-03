Atleta vargengrandense do Judô participa do Panamericano

O professor e atleta do Instituto da Luta de Vargem Grande do Sul, Gustavo Slootemaker Tabet, de 17 anos, estará competindo pelo Brasil o Panamericano, neste fim de semana, no Rio de Janeiro, na Arena Olímpica Carioca 1.

O atleta está na cidade desde quinta-feira, dia 13, para participar de duas competições internacionais, que se encerram no domingo, dia 16.

Nesta sexta-feira, dia 14, estava previsto que Gustavo participasse da Copa Panamericana Junior, no Sub 21. O atleta obteve critérios ao participar do Meeting Nacional de Brasília em Fevereiro deste ano, que o deixou na 10ª colocação no Ranking Nacional de sua categoria.

Essa competição dará critérios para participação dos Jogos Panamericanos de Assunção no Paraguai 2025, além de somar seus primeiros pontos no Ranking Mundial de Judô. Até o fechamento desta edição, a competição ainda não havia acontecido.

Neste domingo, dia 16, o atleta deverá participar do Open Panamericano Senior, competição que contará com a presença de atletas da Seleção Brasileira principal e de outros países.

Orientado pelo sensei Kodansha Elton Quadros Fiebig, Gustavo vem somando conquistas importantes em vários campeonatos desde 2023, como ser bi-campeão do Quebec Open em Montreal no Canadá 2023/2024, medalha de bronze no Meeting Nacional 2024, medalha de bronze no Campeonato Paulista Sub 18 2024 e medalha de bronze no Campeonato Paulista Sub 21 2024; Ele encerrou 2024 como o 2º melhor judoca de São Paulo de sua categoria e o 6º melhor do Brasil.

À Gazeta de Vargem Grande, Gustavo deixou um recado especial. “Agradeço a todos que tornaram esse momento incrível possível. Meus pais, meu sensei, minha família, meus apoiadores e patrocinadores. Estar entre os melhores do país é o sonho realizado, mas só acontece quando temos pessoas realmente que acreditam na gente. Hoje tenho a certeza de que estou no caminho certo, e quero poder passar essa experiência aos meus alunos”, disse.

Fotos: Arquivo Pessoal