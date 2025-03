Falece presidente da Liga de Desporto de Vargem

O conhecido Juninho Charelli, fundador e atual presidente da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul faleceu nesta sexta-feira, dia 14 de março, e sua morte chocou os desportistas da cidade. Dorival Benedito Júnior, faleceu aos 57 anos de idade e no último domingo ainda pode participar da final da 11ª Taça dos Campeões Regionais, quando se sagrou campeã o time da Vargeana.

Muito conhecido pelo seu trabalho em prol do esporte vargengrandense, nas palavras de Marcos Antônio de Morais (Marquinhos) presidente da Vargeana, ele foi dirigente do time Garra F.C., depois montou a Liga e foi o responsável pela realização de várias edições da Copa dos Campeões.

“Ficamos chocados com a noticia de sua morte, vai fazer muita falta para o nosso esporte. Ele gostava do que fazia, tinha o apoio de sua família, trabalhava muito e ajudou o esporte de Vargem Grande do Sul a ter uma dimensão maior”, disse Marquinhos.

Deixou a esposa Izabel Charelli; as filhas Jéssica e Talita; os genros Lucas e Adriano; os netos Alexia, Annie, Arthur e Oliver; e demais familiares.

Seu velório será realizado a partir das 18h00, no Cemitério da Saudade, onde deverá ocorrer seu sepultamento às 09h00, neste sábado, dia 15.

Foto: Arquivo Gazeta de Vargem Grande