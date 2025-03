Faleceu Gabriel Fernandes Filho

Faleceu o empresário Gabriel Fernandes Filho, aos 74 anos de idade, no último sábado, dia 8 de março. Gabriel, juntamente com os irmãos Antônio Flávio, Manoel e Jurandyr foi um dos fundadores em 1980, da Cerealista Felgran, uma das mais conceituadas empresas cerealistas de Vargem Grande do Sul e região.

A empresa, especializada na comercialização de grãos, principalmente o feijão, comemora neste mês de março seus 45 anos de fundação e nas palavras de seu filho Lucas, ele amava de paixão a empresa que ajudou a construir. “Era a vida dele, a qual se dedicou juntamente com sua família, esposa e filhos”.

Vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), Gabriel estava internado há 15 dias em Ribeirão Preto; deixou a esposa Alice Aparecida Galbier; os filhos Lucas, Daniela e Gabriela; a nora Michelli; os genros Leonardo e João; os netos Tais, Tiago, Lívia e Felipe. Foi sepultado no dia 8 de março, no Cemitério Parque das Acácias.