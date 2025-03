Vargeana ganha nos pênaltis e é tricampeã da Taça dos Campeões

Aconteceu no último domingo, dia 9, a final da 11ª Taça dos Campeões Regionais, entre Associação Atlética Vargeana e o Vasco F.C., de São José do Rio Pardo. O jogo resultou na vitória da Vargeana nos pênaltis, sagrando-se tricampeã da disputa.

A Taça foi organizada pela Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul, no Estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.

Embora tenha vencido, foi um jogo bem difícil para o time da Vargeana, com o Vasco jogando melhor e saindo na frente. A Vargeana conseguiu empatar o jogo, que ficou em 1 a 1 e foi para os pênaltis.

Na decisão, o Vasco errou dois gols, com o goleiro da Vargeana pegando os chutes e o time da casa conseguiu então marcar 4 gols, não sendo necessário bater o último.

Pelo time de Vargem, jogaram os atletas Leandro, Adriano, Carlos Eduardo Silva, Erik, Djalma, Wenderson, Douglas, Gustavo, Kelder, João Vitor, Luís Fernando Cruz, Rian Henrique, Gabriel Cetra, Iago Gabriel Coimbra, Luís Donizetti, Felipe Silva, Carlos Eduardo Bernardo, João Victor Giacomussi, Bruno, João Victor Leite, Luís Fernando Martins, Gabriel Gallo, Ari Victor, Leonardo, Felipe dos Santos e Rodrigo, sob o comando do técnico Arnaldo Mansano, com Marcos Antônio de Moraes, o Marquinho, como auxiliar, e Pio como massagista

A final da 11ª Copa dos Campeões Regionais atraiu um bom público não só de Vargem, como também da região. No início do jogo foi feita uma homenagem ao ex-jogador Benedito Paulino da Silva, o conhecido Dito Cabolino. Na preliminar entre o Sub 15 da A.A Vargeana e o Sub 17 da Poços de Caldas F.C, aconteceu a vitória do time de Poços, pelo placar de 2 a 0.

A Gazeta de Vargem Grande contatou o presidente da Vargeana Marcos Antônio de Moraes, o Marquinho, para saber sobre a vitória do time. Ao jornal, ele contou como tomou a frente do time. “Eu tive uma passagem no Palmeirinha, time aqui de Vargem, por 12 anos, ganhei muitos títulos lá, inclusive o Palmeirinha é o maior campeão municipal aqui de Vargem Grande, eu era técnico na época. Aí surgiu essa ideia de assumir a Vargeana através do Zé da Kibon, que um dia chegou no meu bar e disse ‘você gosta de futebol, a Vargeana faz tanto tempo que está parada, por que você não pega?’ e eu peguei ela zerada, praticamente sem nada, tudo abandonado. A Vargeana foi profissional em 1982 e 1983, quando tinha a Federação Paulista, aí parou tudo, morreram várias pessoas e teve que refazer”, explicou.

Marquinho explicou que conseguiu colocar a Vargeana em dia e assumiu ela em 2013, atuando como presidente desde 2021. “Com esse título, totalizei 19 títulos pela Vargeana, juntando o amador da cidade”, disse.

Ao jornal, ele contou que tem muito orgulho de disputar a Taça dos Campeões e sempre tem formado equipes boas para tentar ganhar o campeonato. Ele explicou que só participam da disputa os melhores times da região e é muito difícil de ganhar. “Teve 11 edições e participei dela 10 vezes porque em um ano não conseguimos nos classificar, uma vez que as equipes precisam ser campeãs na cidade ou em algum campeonato regional para conseguir a vaga e teve um ano que não conseguimos. Nas 10 edições que disputei, chegamos cinco vezes na final, onde fomos três vezes campeão e duas vezes vice. Eu estou muito contente, porque ganhamos em 2014, em 2024 e este ano. É uma copa muito difícil e eu tenho um carinho muito especial, porque eu que fundei essa copa aqui na cidade”, comentou.

O presidente da Vargeana relatou que, antes, o campeonato era disputado em Aguaí, mas ficou alguns anos paralisado. Ele contou que foi para a cidade algumas vezes, com o intuito de deixarem o campeonato ser sediado em Vargem, o que conseguiram após muito diálogo. “E hoje é um sucesso, é o maior campeonato que tem na região e fomos tricampeão”, pontuou.

Questionado sobre o que achou da participação da Vargeana na Taça deste ano, resultando na vitória, Marquinho foi bem sincero. “No ano passado, fizemos um campeonato muito bom, fomos 100% e ganhamos todos os jogos. Mas esse ano tivemos algumas dificuldades. Na primeira fase, perdemos o jogo para a Coab e todo mundo achou que não chegávamos na final, mas com muito empenho e muito trabalho, conseguimos. Trouxemos reforços depois da primeira fase para não ficarmos no meio do caminho, tivemos algumas dificuldades, mas o time cresceu, não perdeu na hora que não podia e cresceu na hora certa”, disse.

Citou que na fase de mata-mata, o time foi muito bem, ganhando as quartas de final. “A semifinal contra o Rio Negro de Casa Branca, que até então era a equipe mais forte da competição, onde o time teve muito investimento e trouxe muitos jogadores da região inteira, ganhamos de 3 a 1. Era um time a ser batido e fizemos uma grande partida”, relembrou.

A final, contudo, não foi tão doce para Marquinho. “Eu tenho que ser verdadeiro, o Vasco jogou muito mais bola que nós. Muito mais. Nosso time estava irreconhecível, não jogou uma boa partida, mas descontamos o que aconteceu em 2016, quando perdemos a final para o Vasco, mas havíamos jogado mais que eles. Esse ano foi o contrário, eles amassaram a gente, jogaram muita bola”, brincou o presidente.

Mesmo com o jogo sendo duro para os vargengrandenses, Marquinho comentou que o time não desanimou e tentou buscar a vitória. “O Leandro Cunha saiu do bando e fez o gol do empate e o Dida se tornou o goleiro que ganhou mais títulos jogando com a camisa da Vargeana, então foi muito gratificante, além do título que ficou para a cidade de uma Copa tão importante como essa, mas o mais legal foi a comemoração”, contou.

Abertura

Marquinho contou que para um jogo de abertura, o time sub 15 jogou contra o sub 17 do Vulcão, uma vez que o time de Poços não possuía equipe sub 15 para mandar. “Ficou desproporcional até no tamanho, mas os meninos se comportaram bem, perderam de 2 a 0 para o Vulcão. Fizeram uma boa partida”, avaliou.

O presidente comentou que, após, o time teve a ideia de convocar o sub 7 para entrar junto com os jogadores da Taça “Ficou muito bonito e a torcida abraçou a causa, gritou o time o jogo inteiro, então foi muito legal”, disse.

Fotos: Prefeitura Municipal de Vargem Grande