Procissão Luminosa em Casa Branca acontece amanhã

Acontece neste domingo, dia 16, a 3ª edição da Procissão Luminosa de Casa Branca, um evento que marca o aniversário de 122 anos de nascimento do Venerável Roberto Giovanni. A celebração reunirá as paróquias Santuário Nossa Senhora do Desterro, São João Batista e Nossa Senhora das Dores e comunidade para uma noite de fé e reflexão.

A procissão, que faz parte do calendário oficial de eventos do município, começa às 19h com uma missa em Ação de Graças, celebrada na Matriz Nossa Senhora das Dores, situada na Praça Barão de Mogi Guaçu, no Centro da cidade. Após a cerimônia, os fiéis seguirão em uma caminhada luminosa até o Santuário Nossa Senhora do Desterro, na Rua dos Peregrinos, nº 11, no bairro Desterro. Ao final da procissão, os participantes serão agraciados com uma bênção especial diante da Estátua do Venerável Roberto Giovanni.

O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Casa Branca, por meio da Diretoria de Cultura e Turismo, é uma das ações que visam fortalecer o turismo religioso na cidade. A Procissão Luminosa não só celebra a vida e o legado de Irmão Roberto, mas também valoriza a rica história religiosa da região, atraindo moradores e visitantes para um momento de união e espiritualidade.