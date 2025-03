Jita Kyoei ensinou técnicas de defesa pessoal a mulheres

A Associação Jita Kyoei de Judô, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, celebrado no último sábado, dia 8 de março, ofereceu um módulo de treinamento em defesa pessoal feminina gratuito para mais de 30 mulheres, no Centro de Excelência de Judô.

Ministrado pelo professor Marco Aurélio Lodi, o módulo teve duração de duas horas e nele foram abordados e treinados temas e movimentos de segurança e autodefesa para mulheres nas mais diversas situações de risco e perigo.

“Este módulo foi uma maneira de homenagear as mulheres pelo seu dia, proporcionando a elas uma vivência e imersão num ambiente muitas vezes desconhecido, mas prazeroso, que é a autodefesa. Foi o máximo e todas estão de parabéns”, comentou Marco.

Todas as mulheres participantes receberam certificados e um mimo oferecido pela Associação Jita Kyoei. A expectativa é que em agosto seja oferecido mais um módulo do treinamento.

Fotos: Jita Kyoei