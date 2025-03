Vôlei de Vargem venceu Jogos de Verão em Casa Branca

No último final de semana, o time de Vargem de voleibol venceu os Jogos de Verão, realizados pela cidade de Casa Branca. O campeonato este ano contou com nove equipes.

O time de Vargem nos jogos classificatórios ganhou todos os jogos de 2 sets a 0. Já no domingo, dia 8, foram realizadas a semifinal e a final do campeonato.

O técnico do time e também atleta, Natanael Vinicius Silva de Freitas, informou que Vargem fez um jogo difícil contra a equipe de São José do Rio Pardo, onde começou perdendo o 1º set, ganhou o 2º set e fez um ótimo tie break, fechando a semifinal em 2 a 1.

Na final, o vôlei de Vargem enfrentou o time de Istambul, de Casa Branca, e conseguiu o título de campeão após fechar o jogo por 2 sets a 0.

À Gazeta de Vargem Grande, Natanael falou sobre os treinos da equipe. “Os treinos foram intensos e tivemos que nos adaptar com a ausência de alguns jogadores pela questão de estudar a noite, trabalho e etc”, disse.

“Mas conseguimos treinar forte e focados em ter um bom desempenho no Campeonato que serviu de preparação para as próximas competições que vem aparecer ao longo do ano”, completou.

Fotos: Arquivo Pessoal