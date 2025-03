Vargem comparece em evento da Secretaria Estadual da Mulher

A primeira dama Micaela Garcia Ribeiro, a diretora da Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues e as vereadoras Giovana Aparecida de Carvalho da Silva (MDB) e Vanessa Salmaço Martins, a Dra. Vanessa (PL), estiveram presentes na sexta-feira, dia 7, na celebração do Dia Internacional da Mulher do programa SP Por Todas.

Na oportunidade, aconteceu a celebração do Dia Internacional da Mulher no Auditório Simón Bolívar. O encontro foi no Memorial da América Latina atendendo ao convite da Secretária Estadual de Políticas para Mulheres, Valéria Bolsonaro, para a continuidade do trabalho do programa SP Por Todas, com a apresentação das novas políticas públicas, abordando temas como segurança, saúde, educação e mercado de trabalho.

A Camerata da Polícia Militar de São Paulo abriu o evento com uma apresentação. Após, a secretária Valéria Bolsonaro expôs os programas trabalhados pela Secretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulher e apresentou os novos projetos para os municípios presentes.

A Prefeitura Municipal ressaltou que Vargem Grande do Sul instituiu o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e busca a realização de outros vários projetos e ações para as mulheres em parceria com a Secretaria da Mulher.

Após a apresentação, várias mulheres que foram destaques em seus segmentos de trabalho e também pelas histórias de vida, foram homenageadas pela secretária Valéria que também recebeu de sua filha uma homenagem.

A diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues, falou sobre o evento. “Foi um momento especial para todos. Os trabalhos nos municípios precisam dessa parceria, dessa força do Governo do Estado e, a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, apesar de ser uma secretaria nova criada há pouco tempo, tem muitas demandas diante de tantos problemas que as mulheres enfrentam no dia a dia. Trabalhar essas questões, oferecer oportunidade e esperança para mudar uma realidade é um grande desafio e é preciso a força de todas nesta empreitada”, destacou.

Fotos: Prefeitura Municipal