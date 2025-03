Painel: Botando fogo

Botando fogo

Na internet circulou na última semana uma arte dos vereadores Ratinho (Pode), Fernando Corretor (Republicanos), Giovana Carvalho (MDB), Parafuso (PSD), Maicon Canato (Republicanos), Paulinho da Prefeitura (Podemos) e Bilu (Solidariedade), acirrando ainda mais as divergências entre os vereadores da situação e da oposição em Vargem Grande do Sul.

Um começo de ano quente

As sessões ordinárias da atual Legislatura nem bem começaram e já mostraram que a atual composição da Câmara ainda não conseguiu atingir um tom de conciliação entre os vereadores. Tanto que foram realizadas apenas três reuniões ordinárias e todas elas passaram das três horas de discussão, sendo que nas últimas duas, o clima ferveu entre os parlamentares.

Bate-boca, insinuações e tapa na mesa

Na sessão desta última terça, dia 18, foram mais de quatro horas de reunião e mais uma vez, vereadores perderam a linha. Novamente houve troca de farpas e uma discussão de nível nada elevado entre Felipe Gadiani (PSD) e Ratinho (Pode) e bate-boca também rasteiro entre Fernando Corretor (Republicanos) e Gustavo Bueno (PL). Em dado momento, Fernando chegou a dar um tapa na mesa, que assustou a vereadora Giovana Carvalho (MDB).

Presidente

Se não fosse as intervenções de Maicon Canato (Republicanos), presidente do Legislativo, as três sessões poderiam ter descambado para a baixaria. Maicon tem se mostrado firme na condução dos trabalhos, interrompendo os embates antes do caldo entornar, buscando lembrar aos vereadores que mais do que conseguir bons cortes para postarem em suas redes sociais, os parlamentares estão lá para honrar a população de Vargem Grande do Sul e devem ser exemplos de postura e decoro.

Medalhas e honrarias

Além dos projetos polêmicos discutidos, os vereadores também aprovaram nomes de vargengrandenses para receber este ano o Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, o Título de Cidadão Vargengrandense e a Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal, além do Prêmio Mulher Empreendedora.

Presente para o Dia Mundial da Água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) licitou a compra de aeradores superficiais do tipo cachoeira para instalação nas lagoas de tratamento de esgoto da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Rio Verde. O investimento é de R$ 512 mil.