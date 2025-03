Dupla é presa por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo

Uma operação de patrulhamento realizada pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul, chamada “Operação Impacto 100 Dias”, resultou na prisão de dois homens, acusados de envolvimento com tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, no domingo, dia 23, por volta das 23h, no Jardim Cristina II.

A polícia recebeu a informação de que tráfico de drogas estaria acontecendo em uma casa por dois homens, que também possuíam arma de fogo. O denunciante também forneceu imagens retiradas das redes sociais, nas quais os dois indivíduos apareciam com revólveres, reforçando a gravidade da denúncia.

A equipe foi à residência indicada e ao realizar uma observação discreta, os policiais perceberam um rapaz na garagem da casa, realizando a venda de drogas para um comprador que estava de bicicleta. Ao tentar abordar ambos os suspeitos, o rapaz tentou dificultar a ação policial, mas logo acatou as ordens e cooperou com os oficiais.

Questionado sobre o tráfico de drogas, confirmou sua participação e afirmou que a cocaína estava escondida em seu quarto. Além disso, informou que a maconha era responsabilidade de um outro rapaz que também morava na residência e estava acompanhado de uma menor de idade. Este segundo rapaz foi abordado e também confessou o tráfico de drogas e indicou que a maconha estava escondida sob seu colchão, juntamente com a quantia de R$ 222,00 em espécie e seis celulares, informando que a menor de idade não tinha participação com o comércio da droga.

Durante a vistoria na residência, a polícia encontrou um revólver calibre .32, municiado com cinco munições intactas, no armário da cozinha. Além disso, foram localizadas porções de crack em um saco plástico. Quando questionados sobre a existência de uma segunda arma de fogo, os suspeitos informaram que ela pertencia a um outro rapaz, morador de uma casa na mesma rua. A equipe policial foi até o local, mas a residência estava fechada e ninguém atendeu à porta.

Ao retornar à residência da dupla, a polícia deu voz de prisão aos dois homens. Eles e a menor de idade que estava na casa foram levados ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado registrou os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Durante a apreensão, foram contabilizados 66 gramas de cocaína, 118 gramas de maconha e 207 gramas de crack. Os dois homens permaneceram presos à disposição da Justiça, enquanto a menor de idade foi liberada ao seu pai.