Etec completou 17 anos

A Escola Técnica Estadual (Etec) do Centro Paula Souza de Vargem Grande do Sul completou 17 anos nesta quinta-feira, dia 27 de março. O prédio da escola foi inaugurado no dia 12 de setembro do mesmo ano.

Para celebrar os 17 anos da Etec, durante essa semana, a equipe gestora junto da coordenação e professores realizaram o CineEtec para os alunos, um momento de lazer, descontração e interação.

Também foram realizadas outras ações, como atividade física coletiva e gincana de conhecimentos envolvendo todos os alunos, incentivando o trabalho em equipe, e valorizando a importância das relações interpessoais no ambiente escolar.

Para finalizar a comemoração, toda a equipe da Etec e os alunos cantaram ‘parabéns’, em um momento de muita união, onde todos celebraram juntos e receberam um pedaço de bolo para saborear e comemorar os 17 anos da Etec.

Atualmente, a escola conta com 535 alunos, 35 professores, 11 servidores administrativos e 12 prestadores de serviço. A escola possui nove turmas de Ensino Médio no período da manhã, sendo diversificada em turmas de Itinerário Formativos, M-Tec Administração e M-Tec Informática para Internet, 1 turma de ensino médio noturno, M-Tec-N em Recursos Humanos, além dos cursos técnicos no período noturno, sendo Administração, Gastronomia, Informática, Manutenção e Suporte em Informática Ambiente e Marketing.

Fotos: Arquivo Pessoal