Editorial: Vereadores precisam focar nas pautas

Começo de legislatura, os novos vereadores ainda se conhecendo, se testando, procurando seus lugares, como se posicionarem e se estranhando também. A última sessão ordinária foi um mau exemplo dos legisladores municipais e repercutiu negativamente em toda a cidade. Todos perderam e o Poder Legislativo de Vargem Grande do Sul mais ainda.

Num momento atual que vive o Brasil, com seus atores políticos sendo enxovalhados em todo o País, bons exemplos devem ser seguidos e a compostura é um dos pilares para que as pessoas voltem a acreditar naqueles que elas escolheram para lhes representar, seja em Brasília, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas dos Estados, ou mesmo nas Câmaras Municipais de pequenas cidades. Aliás, o exemplo deve vir debaixo.

Quando o vereador parte para o ataque pessoal de seus colegas ao invés de focar nas matérias que estão sendo discutidas, perde-se toda a credibilidade, a confiabilidade daqueles que lhes outorgaram o voto e as consequências são o descrédito de toda a classe política, que mais do que nunca, precisa dar bons exemplos.

O presidente da Câmara Municipal, Maicon Canato (Republicanos) tem se empenhado em serenar os ânimos, usando das armas que possui para tentar conter os vereadores mais exaltados. Infelizmente, o comportamento de poucos, acaba por atingir o Legislativo como um todo.

A política é a arte das conversações, de se negociar, não fazer negociatas, mas sim exercer o dom do diálogo, do convencimento pelos bons argumentos. De ouvir sugestões, acatá-las quando é necessário e quando fazer oposição, que se faça com dignidade, amadurecimento. Um jogo em que todos saem ganhando, principalmente a sociedade vargengrandense que confiou seus votos nos 13 vereadores municipais e deles aguarda soluções e propostas, não atos como o que todos assistiram na última sessão de Câmara.