Bushido é campeã da Copa Rio Claro de Judô

A equipe da Associação e Projeto Social Judô Bushido participou da Copa Rio Claro de Judô no último sábado, dia 5. O evento aconteceu no Ginásio Felipe Karan na cidade de Rio Claro e contou com mais de 500 atletas.

A equipe Bushido participou com 46 judocas, onde nove deles dobraram de categoria. Na ocasião, a equipe ganhou 19 medalhas de ouro, oito medalhas de prata e 15 medalhas de bronze, conquistando o troféu de campeã na classificação geral da copa.

Foram campeões os atletas Maria Eduarda de Lima Taú no sub 21 e sênior, Pedro Henrique de Lima Taú no sub 18 e sub 21, Geovana Cristina Urtado no sub 21 e sênior, Lavinia Lopes Coelho no sub 18 e sub 21, Estefani Vitoria Ferreira Martins no sub 15, Melissa Asnaldo Romão no sub 18, Luis Felipe Albuquerque Alapenha no sub 15, Ariane Freitas Mafra Domingues no sub 13, Gustavo Fernandes Ferreira no sub 13, João Pedro Alves da Costa no sub 13, Mariana de Freitas Aliende no sub 13, Ana Julia Buozi Fernandes no sub 09, Maria Luiza Vidale no sub 07, Miguel Carvalho Garrido no sub 09 e Lorenzzo Raphael Emídio da Costa no sub 07.

Conquistaram a medalha de prata os atletas Rian Lopes Coelho no sub 15, Isadora Oliveira Agnoli no sub 18, Valdete Lourenço de Lima no sênior, Emily Gabriele Ferreira Martins no sub 15, Hilton Barbosa Almeida de Carvalho no sub 13, João Guilherme Emidio Teixeira no sub 13, Felipe Dos Reis no sub 09 e Miguel Augusto Zeferino Scolari no sub 13.

Em terceiro lugar, ficaram os atletas Rafael Tavares Barbier no sub 21 e sênior, Vinicius Lohan Candido Coelho no sênior, Kauan Veronezi Alves no sub 18, Isadora Oliveira Agnoli no sub 21, Mariana Martins Cavalheiro Andrade no sub 18, Guilherme Henrique Ferreira Martins no sub 15, Luiz Miguel A. da Costa no sub 18, Diogo Mariano de Oliveira no sub 18 e sub 21, Anellyse Ortelan Mansara Ribeiro no sub 11, Gabriel Moretti Giuntini no sub 11, Gabriel Asnaldo Romão no sub 13, Lorenzzo Gabriel dos Santos Teixeira no sub 09 e Laura de Oliveira Moraes no sub 13.

Participaram também os judocas Anna Clara da Costa Rabelo no sub 18, Maria Luiza da Costa Rabelo no sub 18, Rafael Henrique Alves da Costa no sub 11, Levi Campos Pires R. Palaia no sub 18, Allana Trevizan dos Santos no sub 18, Callebe Ortelan Mansara Ribeiro no sub 13, Livia Nabarro Pereira dos Santos no sub 18, Lorenço Sati Cossi no sub 13, Marina Freitas Mafra Domingues no sub 15, Antonio Nogueira dos Santos no sub 11 e Sofia Kauany Messias de B. Messias no sub 15.

O sensei Daniel Garcia parabenizou todos os atletas. “Parabéns a todos, medalhistas ou não, os atletas representaram muito bem nossa associação, nosso projeto e nossa cidade”, disse.

“Agradecimentos a toda a diretoria Bushido, a todos os pais e mães que nos acompanham e aos que torcem por nossa equipe de casa, aos nossos parceiros, aos judocas que trabalharam na competição como árbitros, Duda Taú, Vinicius Coelho, Rafael Barbier e sensei Gabriel Casagrande, os que trabalharam como oficiais técnicos, Pedro Taú, Luiz Miguel, Diogo Mariano e Livia Nabarro, ao Departamento de Esportes e Lazer e ao prefeito Celso Ribeiro e Prefeitura de Vargem Grande do Sul. Arigato gozaimashita!”, completou.

Fotos: Arquivo Pessoal