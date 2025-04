Vitor Correa estreou temporada de 2025 com bons resultados

O piloto vargengrandense Vitor Hugo Correa participou da primeira etapa do Campeonato Monomarca Latino Americano Yamalube R3 Blu Cru, que aconteceu em Cascavel (PR), no último final de semana.

A temporada de 2025 começou na quinta-feira, dia 3, onde Vitor chegou ao autódromo para realizar o sorteio da YZF – R3. Na sexta-feira, dia 4, foi dia de treinos livres, onde os pilotos realizaram os ajustes de suspensão, posição de pedaleiras e semi guidões para ficarem confortáveis para a disputa.

Os treinos livres de sexta-feira aconteceram com pista seca, onde Vitor terminou dois treinos com o 4º e o 3º melhor tempo, respectivamente.

No sábado, dia 5, amanheceu chovendo, e o treino classificatório para as duas corridas foi com chuva e o piloto terminou o treino classificatório com o 14º tempo do grid, sua posição de largada nas duas corridas. Na ocasião, houve a primeira corrida, com a pista mista após o término da chuva. Já na largada, Vitor conseguiu algumas posições e ficou em 9º na corrida.

Já no domingo, dia 6, o dia amanheceu ensolarado e a segunda corrida ocorreu com pista totalmente seca. Vitor fez uma boa corrida e conseguiu chegar no primeiro pelotão, onde chegou a liderar e disputar a 3ª colocação da prova. Por um erro, contudo, perdeu algumas posições e ficou em 9º.

Ao jornal, Vitor contou que as duas corridas foram extremamente emocionantes, de altas disputas e trocas de posição o tempo todo. Comentou que ao final da corrida chegou ao box extremamente feliz com o desempenho, pois foi uma corrida muito emocionante e de muita evolução e aprendizado.

O piloto e sua família agradecem aos amigos, familiares e patrocinadores, que incentivam e torcem por ele. “Vamos para a próxima etapa em busca sempre de resultados ainda melhores, e novas oportunidades de adquirir experiência e evolução”, disseram.

Fotos: Arquivo Pessoal