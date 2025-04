GM Fit disputou 1ª etapa do Circuito Continentes

A equipe de corrida vargengrandense GM Fit participou da primeira etapa do Circuito Continentes em Santo Antônio do Jardim. A etapa África aconteceu no domingo, dia 6, e a equipe de Vargem ficou em 4º lugar na colocação geral.

A GM Fit participou com 38 atletas, sendo um na categoria corridinha kids e 37 na corrida de 5 km. Da equipe, subiram ao pódio os atletas Giovanni Augusto de Oliveira como 1º colocado na categoria de 25 a 29 anos, Rebeca Priscila dos Santos como 4ª colocada na categoria de 35 a 39 anos, Antônio Franciel Lourenço como 5º colocado da categoria 30 a 34 anos e Fábio Henrique Simionato, responsável por subir ao pódio no prêmio da equipe e representar todos.

Para Giovanni Augusto de Oliveira, o idealizador da equipe, o resultado foi muito positivo. “É um campeonato extenso com sete etapas e sabemos que precisamos continuar com o trabalho duro para alcançar nossos objetivos enquanto equipe, e a previsão de encerramento acontece apenas no dia 14 de dezembro, onde é disputada a última etapa. Durante o ano teremos muitos desafios, mas estamos preparados para cada um deles e continuaremos levando o atletismo da nossa cidade ao destaque regional”. completou.

Giovanni agradeceu o empenho de cada atleta e também o apoio da Prefeitura Municipal, que forneceu transporte para a ida à corrida, em nome do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), vice-prefeito Guilherme Nicolau (MDB) e ao diretor do Departamento de Esportes André Leone.

A próxima corrida da equipe vargengrandense GM Fit será a segunda etapa do Circuito Continentes, a etapa América do Norte, que acontece em Ibitiúra de Minas (MG) no dia 4 de maio.

Fotos: Arquivo Pessoal