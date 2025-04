Jita Kyoei se destaca na Copa Rio Claro de Judô

Os atletas da equipe Sanjoanense de Judô Jita Kyoei fizeram bonito na 4ª Copa Rio Claro de Judô, realizada no dia 5 de abril, no Ginásio de Esportes Felipe Karan, em Rio Claro. Os judocas levaram a equipe a conquistar o quinto lugar na classificação geral entre os times participantes.

“Foi um grande resultado tendo em vista que nesta competição não fomos com nossa força máxima”, comentou o sensei Marco Lodi. “Individualmente tivemos inúmeros bons resultados que chancelam o brilhante trabalho dos senseis nos projetos sociais em São João”, avaliou.

A competição foi realizada pela Associação de Judô de Rio Claro, com apoio da prefeitura local e supervisão da 8ª Delegacia Oeste de Judô e contou com a participação de dezenas de atletas e equipes da região. “Agradecemos a prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul através do prefeito Celso Ribeiro ao Departamento de Esportes e Lazer, através do diretor André Leone, que juntos não medem esforços para nos atender”, destacou o sensei.

Fotos: Jita Kyoei