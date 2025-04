Projeto Musicando está ensinando sobre a música sertaneja

O músico e professor de música Marcos Vinicius Moreira, o Markinho Moreira, de 31 anos, deu início ao projeto Musicando, no Espaço Mais Cultura, na quarta-feira, dia 9, com a presença de 15 pessoas. O segundo dia do projeto acontece no próximo sábado, dia 19, às 19h.

À Gazeta de Vargem Grande, o músico explicou qual o objetivo do projeto, que é aberto ao público e não tem nenhuma restrição para participar. “Levar um pouco de conhecimento da música sertaneja, passando pelos ritmos típicos de uma forma bem didática e que pudesse ser visto de uma forma interessante para o público presente”, comentou.

O projeto Musicando aconteceu através da Política Nacional Aldir Blanc, a Lei Aldir Blanc. “Eu tive a felicidade de ter sido contemplado. O projeto abordou um pouco da história da música sertaneja e dos seus ritmos típicos”, pontuou.

Ao jornal, ele disse que as expectativas para o segundo dia de evento são as melhores possíveis. “No primeiro dia, a receptividade do público foi muito boa, espero que o segundo seja da mesma forma”, disse.

No projeto Musicando, além de Markinho Moreira, participaram também os músicos Eduardo, tocando viola, Leandro no Cajon e Keven como técnico de som.