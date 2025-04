Igrejas realizam programação especial na Semana Santa

As paróquias da cidade prepararam uma programação especial para celebrar a Semana Santa de 2025. Missas, procissões, vigílias e celebrações específicas marcarão os dias mais importantes do calendário cristão, relembrando a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

A Semana Santa oferece à comunidade momentos de oração, reflexão e renovação da fé. As paróquias convidam todos os fiéis a participarem das celebrações que resgatam os pilares centrais do cristianismo.

Paróquia Sant’Ana

A Paróquia Sant’Ana preparou uma extensa programação para a Semana Santa. As celebrações se iniciam neste sábado, dia 12, às 19h, com missa, bênção dos ramos e procissão com as Comunidades Catecumenais, com saída da Capela de São Benedito.

No Domingo de Ramos, dia 13, a programação segue com missa, bênção dos ramos e procissão às 7h, também com saída da Capela de São Benedito. Às 19h, haverá nova missa com bênção dos ramos, na Matriz.

Na segunda-feira, dia 14, haverá missa às 6h e, às 19h30, a Meditação das Sete Dores de Nossa Senhora. Na terça-feira, dia 15, serão celebradas missas às 6h e às 15h, esta última dedicada aos enfermos. Na quarta-feira, dia 16, ocorre a missa das 6h e, às 19h, a Procissão do Encontro, com os homens saindo em frente à Casa Paroquial e as mulheres em frente às Lojas Cem.

O Tríduo Pascal se inicia na quinta-feira, dia 17, com a Missa dos Santos Óleos às 9h na Catedral de São João Batista (em São João da Boa Vista) e, às 19h30, a Missa da Ceia do Senhor com rito do Lava-Pés e Instituição da Eucaristia na Matriz, seguida de adoração ao Santíssimo.

Na Sexta-feira da Paixão, dia 18, haverá Adoração ao Santíssimo das 7h às 14h45. Às 15h, celebra-se a Adoração da Cruz e, às 19h30, a Procissão do Senhor Morto, na Praça da Matriz.

O Sábado Santo, dia 19, começa com a oração das Laudes às 8h com as Comunidades Catecumenais. Às 19h, ocorre a Solene Vigília Pascal.

No Domingo de Páscoa, dia 20, a programação contempla a Missa das Crianças às 9h, a Celebração do Batismo às 10h30 e a Missa de Páscoa às 19h, todas na Matriz.

Nossa Senhora Aparecida

A Paróquia de Nossa Senhora Aparecida terá uma programação intensa durante toda a Semana Santa. As celebrações começam neste sábado, 12 de abril, com bênção de ramos e missa às 19h. No Domingo de Ramos, dia 13, estão previstas três celebrações: às 6h30, à 9h com toda a Catequese, e às 18h.

Na segunda-feira, dia 14, ocorre a tradicional Procissão do Encontro às 19h30. Na terça-feira, dia 15, a paróquia celebra a missa e as Sete Dores de Maria. Na quarta-feira, dia 16, haverá Missa e Procissão da Penitência às 5h.

O Tríduo Pascal começa na quinta-feira, dia 17, com a Missa da Ceia do Senhor e Lava-pés às 19h30, seguida de vigílias até meia-noite. Na Sexta-feira da Paixão, dia 18, haverá vigílias das 7h às 14h, celebração da Paixão às 15h e procissão com o Senhor Morto e Nossa Senhora das Dores às 19h30, com saída da Matriz de Sant’Ana.

A Solene Vigília Pascal será no sábado, dia 19, às 19h. No Domingo de Páscoa, dia 20, as missas acontecem às 7h, 9h com as crianças e 18h, com batizados às 10h45.

Santa Luzia e São João Paulo II

A Paróquia Santa Luzia abre a Semana Santa no Domingo de Ramos, dia 13, com procissão e missa às 7h, saindo da Comunidade São Francisco até a Igreja Matriz, e outra às 19h, com saída da praça ao lado da Escola Achiles.

Na segunda-feira, dia 14, será realizada a Via Sacra, também com saída da Comunidade São Francisco. Na terça-feira, dia 15, haverá missa e Terço das Sete Dores de Nossa Senhora. Na quarta-feira, dia 16, acontece a Procissão do Encontro, com as mulheres saindo da Comunidade São Francisco e os homens da Rua Ana Chiavegati Scacabarozi, nº 361, Jardim Canaã.

Na Quinta-feira Santa, dia 17, ocorrem duas missas com Lava-pés: às 16h (com a catequese) e às 19h30. Na Sexta-feira Santa, dia 18, terá adoração das 8h às 12h, Adoração da Cruz às 15h e procissão do Senhor Morto às 19h30. No sábado, dia 19, será celebrada a Vigília Pascal às 19h30.

No Domingo de Páscoa, dia 20, às 6h, haverá procissão da ressurreição saindo do Cemitério Parque das Acácias, seguida de missa. Às 19h, ocorre outra missa na Matriz.

Paróquia Santo Antônio

A Paróquia Santo Antônio não celebrará missa no sábado, dia 12 de abril. No Domingo de Ramos, dia 13, haverá missa e procissão às 8h e às 18h, saindo do Cristo Redentor até a Matriz.

Na segunda-feira, dia 14, será realizada a Via Sacra na Praça do “Cajú” às 19h30. Na terça, dia 15, haverá Procissão do Encontro. Na quarta-feira, dia 16, celebra-se as Sete Dores de Maria.

O Tríduo Pascal tem início na quinta-feira, dia 17, com missa da instituição do sacerdócio às 9h na Catedral de São João da Boa Vista, Lava-pés das crianças às 15h na Igreja Santa Cecília e Missa da Eucaristia às 19h30 na Matriz Santo Antônio, com adoração até as 23h.

Na Sexta-feira Santa, dia 18, será um dia de silêncio e jejum. A Adoração ao Santíssimo será realizada das 7h às 13h, com escalas entre as comunidades. Às 15h ocorre a Adoração da Cruz e, às 19h30, a Celebração da Descida da Cruz com procissão do Senhor Morto, na Matriz de Sant’Ana.

A Vigília Pascal será no sábado, dia 19, às 19h30. No Domingo de Páscoa, dia 20, haverá missas às 6h30 na Igreja Santa Cecília, e às 9h e 19h na Matriz.

Paróquia São Joaquim

A programação da Semana Santa na Paróquia São Joaquim inicia-se no Domingo de Ramos, dia 13, com bênção e procissão às 8h, seguida de missa. Às 19h, haverá outra celebração com bênção dos ramos na Matriz.

Na segunda-feira, dia 14, será rezado o Terço da Família às 19h30. Na terça, dia 15, a paróquia celebra as Dores de Nossa Senhora e missa na Capela de Nossa Senhora das Dores. Na quarta-feira, dia 16, haverá Via Sacra e missa.

A Quinta-feira Santa, dia 17, contará com a Missa do Lava-pés às 19h30, seguida de adoração ao Santíssimo. Na Sexta-feira Santa, dia 18, dia de jejum e abstinência, a igreja permanecerá aberta para adoração das 7h às 15h. A Celebração da Paixão ocorrerá às 15h.

No sábado, dia 19, será realizada a Solene Vigília Pascal às 19h. No Domingo de Páscoa, dia 20, as missas serão às 7h, 9h e 19h, com batizados às 10h.