PM realizou Operação Direção Segura Integrada em Vargem

A Polícia Militar promoveu mais uma edição da Operação Direção Segura Integrada em Vargem Grande do Sul, na noite de sexta-feira, dia 4. A operação teve como objetivo fiscalizar e coibir infrações de trânsito, em especial aquelas relacionadas à condução de veículos sob efeito de álcool.

A ação foi realizada das 19h30 às 23h30 na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. Durante o período da operação, foram abordadas 26 pessoas e vistoriados 25 veículos, sendo 3 motocicletas e 22 automóveis.

Ao todo, foram lavrados 28 Autos de Infração de Trânsito (AIT), além de 5 autuações diversas. Um veículo foi removido por infrações previstas na legislação vigente (TRV).

Na operação, foram realizados 691 testes passivos pelo DETRAN, com cinco condutores submetidos ao teste com etilômetro. Do total, 20 motoristas recusaram-se a fazer o teste.

A operação resultou em duas autuações com base no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da condução sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, e uma autuação conforme o artigo 306, que configura crime de trânsito em casos mais graves de embriaguez. Além disso, um boletim de ocorrência da Polícia Militar foi registrado durante a ação.

A Polícia Militar reforça que ações como essa são fundamentais para a prevenção de acidentes e para a promoção da segurança no trânsito, buscando conscientizar os motoristas sobre os riscos da combinação entre álcool e direção.

