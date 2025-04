Condenado foi capturado pela Polícia Militar

Um homem foragido da Justiça foi capturado na tarde de quinta-feira, dia 3, por volta das 14h10, no Jardim Pacaembu. A ação foi conduzida pela Polícia Militar durante patrulhamento ostensivo e preventivo na área.

De acordo com informações, os policiais viram um rapaz descendo de um veículo VW Gol de cor preta. Os militares reconheceram o rapaz, já que havia contra ele um mandado de prisão civil expedido pela comarca de Muzambinho (MG).

Diante da situação, foi realizada a abordagem e a busca pessoal, não sendo encontrados materiais ilícitos com o suspeito. Ele foi informado do mandado e recebeu voz de prisão no local.

Na sequência, o detido foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado lavrou o boletim de ocorrência e o rapaz ficou preso à disposição da Justiça.