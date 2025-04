Rapaz foi preso por atentado violento ao pudor

Um homem condenado por crime sexual foi capturado por policiais militares na tarde desta segunda-feira, dia 7, no Jardim Bela Vista. A prisão ocorreu por volta das 17h10, após a equipe da Polícia Militar tomar conhecimento do mandado de prisão contra o rapaz, expedido pela Comarca de Araxá (MG).

O mandado, de natureza criminal, refere-se ao crime de atentado violento ao pudor, conforme previsto no artigo 214 do Código Penal, Lei nº 2.848/1940. Após tomarem conhecimento do mandado, os policiais realizaram buscas pela cidade e conseguiram encontrar o rapaz em uma casa no Jardim Bela Vista.

Durante a abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre o mandado de prisão, o homem afirmou desconhecer a ordem judicial, momento em que foi dada voz de prisão.

A ocorrência foi registrada e apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul. O delegado ratificou a prisão após o registro do boletim de ocorrência. O rapaz foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, onde ficou preso.