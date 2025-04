PM cumpre mandado de prisão

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo realizado na sexta-feira, dia 4, por volta das 20h15min na Avenida Teotônio Vilela, a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão.

A equipe recebeu a informação de que o rapaz era procurado pela Justiça, com ordem de prisão expedida pela comarca de Vargem Grande do Sul. Em busca, os policiais localizaram o rapaz na avenida.

Submetido à busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Após a confirmação do mandado de prisão civil em aberto, ele recebeu voz de prisão.

Na sequência, o rapaz foi levado à Delegacia de Plantão de São João da Boa Vista, onde o delegado registrou o boletim de ocorrência e o procurado ficou preso, à disposição da Justiça.