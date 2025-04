Selo de Identificação Geográfica dos Cafés Especiais do Vale da Grama foi lançado

Aconteceu na última quinta-feira, dia 3, o lançamento oficial do Selo de Indicação Geográfica (IG) – Indicação de Procedência do Café do Vale da Grama, no Clube Literário e Recreativo Gramense, em São Sebastião da Grama. Com um total de 120 participantes, o encontro reuniu cafeicultores, lideranças do agronegócio, representantes de instituições e órgãos governamentais, além de empresas da cadeia cafeicultora.

O selo foi concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e crava uma conquista e um avanço significativo para a cafeicultura do município e da região, reforçando sua identidade e reconhecimento no mercado nacional e internacional de cafés especiais.

A documentação do selo, lançado na solenidade, começou a ser reunida em 2020 e o depósito no INPI foi feito em 2023. A identificação foi publicada na Revista da Propriedade Industrial (RPI) no dia 3 de dezembro de 2024. Com esse registro, o Instituto chegou a 134 IGs reconhecidas no Brasil, sendo 95 IPs – todas nacionais – e 39 DOs (29 nacionais e 10 estrangeiras).

De acordo com os documentos apresentados ao INPI, o nome geográfico Vale da Grama refere-se à região conhecida pela produção de cafés especiais, localizada no município de São Sebastião da Grama, no Estado de São Paulo.

A região está situada a mais de 1 mil metros de altitude, o que favorece a produção de café arábica de alta qualidade. Dentre as características comuns dos cafés do Vale da Grama estão corpo médio-alto, finalização prolongada, com notas de caramelo e cítricos, além de alto teor de doçura, sendo que a bebida deve atingir no mínimo 80 pontos na tabela da Specialty Coffee Association (SCA).

Durante a solenidade, aconteceu uma exposição de cafés e, após, um jantar para todos os presentes. Para Valdir Duarte, presidente da Associação dos Cafeicultores do Vale da Grama, o selo significa muito mais do que algo que está fixo na embalagem ou na saca do café. “Ele leva toda a história daquele café, a rastreabilidade dele, o trabalho do produtor. E está levando também toda a qualidade dos cafés do nosso município, não só dos mais de 300 produtores que nós temos, mas a importância para o Estado, porque agora somos a quarta região cafeeira, com cafés de origem reconhecida, e a 18ª no País”, comemorou.

Duarte exalta que o Vale da Grama passa a figurar, inclusive, no mapa do Brasil para os importadores. “E para o mundo, mostrando que existe, também no Vale da Grama, cafés de origem onde a gente busca agregar valor, desde o familiar, ao de média propriedade até o grande produtor”, completou.

O prefeito de São Sebastião da Grama, José Francisco Martha, o Zé da Doca, também falou sobre a conquista. “São Sebastião da Grama está em festa! O selo foi muito esperado por nossa região e cidade, pois os mais de 300 cafeicultores terão seu café ainda mais valorizado, assim como suas propriedades. E o nosso café é considerado um dos melhores do País, e o mundo todo estará à disposição desse selo. E não é só Grama que vai ganhar com isso: vai valorizar a região e o Estado de São Paulo, junto com a parceria do Sebrae”, destacou.

Para o diretor-técnico do Sebrae-SP, Marco Vinholi, o selo de IG para o Vale da Grama em torno da cultura do café é de grande importância para a cidade. “Vai significar a geração de emprego e renda na veia do município. Estamos falando de possibilidades de agregar valor dentro do preço da venda do café, dentro de oportunidades dos derivados do café. É um novo marco para o município. Sabemos que as regiões que conseguiram essa certificação – o que não é fácil -, têm conseguido agregar valor aos seus produtos e, portanto, é um passo fundamental na trajetória de desenvolvimento da cidade. O Sebrae tem muito orgulho de ter participado desde o início dessa formação em parceria com a Faesp e a Associação dos Cafeicultores do Vale da Grama, e podermos comemorar, juntos, essa vitória e propagar para todo o nosso País e até para o mundo a qualidade do café aqui da Grama”, ressaltou.

