Supermercados Marino encerra atividades em Vargem

O Supermercados Marino, localizado na Rua do Rosário, nº 11, encerrou suas atividades neste final de semana em Vargem Grande do Sul. Conforme relataram as diretoras da empresa Ana Clara, Thaís e Lara Silva Martucci ao jornal Gazeta de Vargem Grande, “Encerramos nossas atividades em Vargem Grande do Sul como parte de uma reestruturação estratégica. A decisão foi tomada com muito cuidado, considerando fatores operacionais e a sustentabilidade do negócio a longo prazo. Agradecemos imensamente o carinho e a confiança de todos os clientes da cidade ao longo do período”.

No sábado, dia 12 de abril, foi o último dia de operação da empresa em Vargem Grande e um comunicado foi fixado na porta do estabelecimento onde se podia ler: “Prezados clientes. Hoje estaremos encerrando nossas atividades na loja 5, na cidade de Vargem Grande do Sul-SP. Gratidão aos colaboradores, clientes e amigos que estiveram conosco nessa jornada! Equipe Marino”.

O supermercado se instalou na cidade no dia 5 de setembro, há sete meses, com a presença das diretoras, um grande público e autoridades locais, como o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) que deu as boas-vindas ao empreendimento.

Assim que inaugurou, a empresa contratou cerca de 20 funcionários para o início dos trabalhos, com a expectativa de aumentar o número de colaboradores. Com três unidades em Aguaí e uma em São João da Boa Vista, essa era a quinta unidade do Supermercados Marino. A Rede foi fundada em 1986 por Márcio Martucci, que faleceu em 2018, e, hoje, é dirigida pelas sócias proprietárias Ana Clara da Silva Martucci, Thaís Martucci Uchôa Tomé e Lara Silva Martucci, esposa de Márcio e filhas respectivamente.

Vários fatores podem ter levado ao fechamento da loja em Vargem Grande do Sul. Conforme explicou as diretoras ao jornal, sendo o mais relevante, segundo elas, a reestruturação estratégica que a rede está passando, visando a sustentabilidade do negócio a longo prazo.

Grande concorrência

A área varejista de supermercados em Vargem Grande do Sul passa por uma grande transformação nos últimos anos, com o fortalecimento dos vários supermercados tradicionais da cidade, em número que ultrapassa o de 10 empresas de tamanho pequeno para médio e recentemente abriu uma grande rede no final do ano passado e agora foi anunciado para o final deste ano, mais uma grande rede que vai se instalar no município, sem falar que outras lojas já existentes estão com planos de expansão.

Tudo leva ao acirramento da concorrência, que se por um lado é vantajoso para os consumidores, complica a sustentabilidade de outras lojas que já estão instaladas na cidade, dificultando a sua permanência competitiva e lucrativa. Recentemente também uma loja tradicional de supermercados da cidade, que estava em plena expansão, teve de rever seus negócios e acabou fechando a loja ao ser vendida para uma grande rede que alugou seu prédio e se instalou na cidade.