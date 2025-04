Campanha Março Lilás atendeu centenas de mulheres

A campanha Março Lilás, que tinha como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção e combate ao câncer de colo do útero, atendeu 399 mulheres em Vargem Grande do Sul. A campanha foi realizada durante todo o mês de março pelo Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal.

De acordo com o informado à Gazeta de Vargem Grande, a campanha foi bem-sucedida e atingiu as expectativas do Departamento de Saúde da prefeitura. “Conseguimos atender mulheres dentro da faixa etária preconizada para a realização dos exames. Muitas estavam com a periodicidade dos exames em atraso, e essa ação foi crucial para garantir que elas recebessem o acompanhamento necessário. Embora a adesão tenha sido significativa, houve algumas faltas nos atendimentos agendados, o que é algo a ser considerado para futuras campanhas, buscando estratégias para minimizar essas ausências”, explicou.

A prefeitura pontuou que a campanha alcançou o público-alvo e ofereceu os exames preventivos de forma eficiente. “As mulheres que participaram estavam dentro do perfil etário recomendado e muitas precisavam realizar exames que estavam em atraso. Esse impacto é fundamental para a saúde preventiva da população”, disse.

Ao jornal, foi explicado que o exame de papanicolau, utilizado para detectar o câncer do colo do útero e suas lesões precursoras, foi realizado tanto nas campanhas quanto rotineiramente nas unidades de saúde. “As lâminas são enviadas para a FOSP, e os resultados retornam em aproximadamente 40 dias. Somente após esse período é que temos os diagnósticos finais. A detecção precoce é fundamental para o tratamento eficaz dessas condições”, disse.

Além disso, durante a campanha, também foram realizados testes rápidos para Hepatite B, HIV e sífilis. “Foi possível detectar alguns casos de sífilis, uma infecção sexualmente transmissível que, muitas vezes, pode passar despercebida, mas que pode causar complicações graves se não tratada, como a neurossífilis, que pode afetar o sistema nervoso. Felizmente, o diagnóstico e tratamento da sífilis são rápidos e o acesso ao tratamento está disponível nas unidades de saúde, assim como o exame de papanicolau”, comentou.

Essa foi a terceira edição da Campanha Março Lilás na cidade. Para a prefeitura, desde sua implementação, a cada ano, é possível observar um aumento na adesão da população. “O que demonstra a crescente conscientização sobre a importância da prevenção e detecção precoce de doenças”, pontuou.