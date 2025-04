Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Dona Joaninha

Faleceu Joana da Fonseca Carrosi, conhecida como Dona Joaninha, aos 92 anos de idade, na terça-feira, dia 8 de abril.

Querida pela comunidade da igreja católica vargengrandense, D. Joaninha era uma mulher de muita fé e oração, sendo provável que da sua inspiração religiosa, dois dos seus netos se tornaram padres.

Moradora do Centro, ela deixa o filho João Osório Carossi, a nora Ângela Carossi, os netos André; o padre Alex (da paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Águas da Prata) e também o padre Antônio (da paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Vargem Grande do Sul); as bisnetas Letícia e Ana Laura; o irmão Osvaldo e sobrinhos. Seu velório foi realizado na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, e seu sepultamento foi no dia 9 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Conceição Bison Delfino, aos 96 anos de idade, no dia 5 de abril. Residia na Vila Santana; era viúva de Sebastião Delfino; deixou os filhos Teresa, Luiz Antônio, Sônia, Ana Maria e Maria Inês; a nora Regina; os genros Aparecido e Eduardo; netos; bisnetos; tataranetos e as irmãs Fortunata e Amália. Foi sepultada no dia 5 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Inês de Paula, aos 68 anos de idade, no dia 5 de abril. Residia no Jardim Bela Vista; deixou o marido Carlos Aparecido de Paula- o conhecido Nenê Mecânico; os filhos Luciano e Luciane; nora; genro e netos. Foi sepultada no dia 6 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida da Fonseca, aos 94 anos de idade, no dia 7 de abril. Residia na Vila Santana; deixou o filho Luiz José dos Santos. Foi sepultada no dia 8 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Thereza Pasquini Marques, aos 95 anos de idade, no dia 8 de abril.

Dona Thereza era viúva de Cassiano Marques e deixa os filhos Lúcio, Luiz, Cassiano, Cida, Fábio e a ex-vereadora e ex-diretora do antigo CPDEX, Simoni.

Dona Thereza deixa ainda as noras Sônia, Rosa e Elisa, os genros Anderson e Dilson, os netos Glauce, Gabriela, Gleice, Giliane, Glauco e Carlos; os bisnetos Vinícius, Pedro, Gabriel, Lucca e João, além do irmão, o professor Gregório Pasquini, sobrinhos e demais familiares. Foi sepultada no dia 9 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Garcia Verdum, aos 81 anos de idade, no dia 9 de abril. Residia em São João da Boa Vista; deixou a esposa Marília Garcia; os filhos Rosana, Denilson e Edilson; noras e netos. Foi sepultado no dia 9 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Juliana Nogueira Rezende Batista, aos 40 anos de idade, no dia 9 de abril. Residia no Jardim Dolores; deixou os pais Osméria Nogueira Rezende e José Magno Rezende; o marido Luiz Carlos Batista Filho; os filhos João Pedro, Guilherme, Júlia e Bruna; os irmãos Fernando, Marcos, Maria Luisa, Luciane e Gabrielly; e os sobrinhos Robson, Letícia, Isabelly, Maicon, Elias, Gustavo, Emanuelle, Raíssa e Rebeca. Foi sepultada no dia 10 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Cleusa Aparecida Pereira, aos 71 anos de idade, no dia 10 de abril. Residia na Cohab III; deixou o marido Aparecido Jorge e os sobrinhos Fabiana, Mariana, Carlos, Ricardo, Henrique, Joice e Edson. Foi sepultada no dia 10 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Silvia Veridiano, aos 50 anos de idade, no dia 11 de abril. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou o marido Sidney Almeida Lisboa; os filhos Maria Eduarda, Murilo e Kelvin; nora; genro; a irmã Suzane e sobrinhos. Foi sepultada no dia 11 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Conti, aos 66 anos de idade, no dia 11 de abril. Residia no Jardim Paulista; deixou os pais Maria Beani de Conti e Aristides de Conti. Maria Aparecida era viúva de Álvaro Pereira; deixou os filhos Eliana, Luís Fernando, Gesislaine, Marcela e Juninho; netos e bisnetos. Seu sepultamento acontecerá neste sábado dia 12 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Silvina Aparecida Rogério Lourenço, aos 76 anos de idade, no dia 7 de abril. (Mãe do Di). Foi sepultada no dia 8 de abril, no Cemitério Municipal de Tambaú.

Faleceu Euclides Pereira de Faria, conhecido como Neguinho Julião, aos 85 anos de idade, no dia 8 de abril. Foi sepultado no dia 9 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Elvira Neves da Silva, aos 93 anos de idade, no dia 8 de abril. (Esposa do Roque Leiteiro). Foi sepultada no dia 9 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.