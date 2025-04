Painel: Contas Aprovadas

Contas Aprovadas

As contas do exercício de 2023 da Prefeitura Municipal, referente à gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em suas redes sociais, o ex-prefeito e atual diretor do Departamento de Planejamento celebrou a conquista e pontuou que 11 contas anuais foram analisadas pelo Tribunal de Contas de suas gestões até o momento, sendo que as 11 foram aprovadas. Na publicação, ele agradeceu aos diretores e servidores que foram fundamentais para a aprovação das contas.

“Vem todo mês”

O presidente da Câmara, Maicon Canato (Republicanos), ao saudar o deputado Barros Munhoz (PSDB), disse que toda vez que ele vem a Vargem Grande do Sul, traz boas notícias. “Pode vir todo mês nos visitar”, brincou Maicon. Esta é a quarta vez que Munhoz visita Vargem Grande do Sul. Aos 80 anos, ele já declarou que vai ser candidato à reeleição para deputado estadual.

Santo Expedito

Já o ex-prefeito Amarildo brincou que o governador Tarcísio de Freitas chama Barros Munhoz de Santo Expedito, por ser, segundo o governador, o deputado das causas impossíveis.

1001 utilidades

Barros Munhoz também entrou na brincadeira e disse que era como bombril, tinha mil e uma utilidades. Lembrou do fato ao mencionar que quando jovem, em 1964, trabalhou na empresa fundada por Roberto Sampaio Ferreira, que produz a palha de aço cujo conceito é que tem “1.001 utilidades”