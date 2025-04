Gente e Fatos

Casamento de Camila Mafra e Júnior Oliveira

A administradora Camila Mafra e o engenheiro Júnior Oliveira se casaram no último sábado, dia 5, em cerimônia celebrada pelo padre Thiago Caldeira de Oliveira na Igreja Matriz de Sant’Ana. Após a cerimônia, os noivos recepcionaram seus convidados na SBB. Camila é filha dos empresários Odila e Amaro da Oxigeniu’s Brinquedos e Presentes

Lúcia Nogues Mourad e Alexandre Fernandes se casaram

Lúcia Nogues Mourad que trabalha como relações públicas e o gerente de redes Alexandre Antunes Fernandes se casaram no último sábado, dia 5, em uma bonita cerimônia intimista realizada no Armazém de Eventos em São Paulo, com a presença de seus familiares. Lúcia é filha de Maria Dolores Nogues Esteves e Emmanuel César Auguste Mourad, e Alexandre é filho de Ana Maria Antunes Fernandes e José Francisco Fernandes

Enlace de Larissa Pirola e Luís Paulo Jr

A fisioterapeuta Larissa Fermoselli Pirola e o serralheiro Luís Paulo Emílio Júnior se casaram no último sábado, dia 5, na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, em cerimônia celebrada pelo padre Gilberto. Após a cerimônia, os noivos recepcionaram seus convidados na chácara Paluan, onde a música ficou por conta do DJ Clovinho e do cantor Ronaldo Marques. Larissa é filha de Silvia Maria Fermoselli Pirola e Carlos Henrique Pirola, e Luís é filho de Rita de Cássia de Paula e Luís Paulo Emílio

Gabriel Oliva se formou em engenharia da computação

Gabriel Oliva se formou em engenharia da computação pela Univesp. A colação de grau foi realizada no dia 12 de março, no Memorial da América Latina, e contou com a presença de sua esposa Daiani Cristina, do filho Gabriel e de seus pais Marina e Anderson