Editorial: O sucesso do torneio de pesca

Nesta sexta-feira, dia 18 de abril, a represa Eduíno Sbardellini de Vargem Grande do Sul sediará a oitava edição do Torneio de Pesca, promovido pela prefeitura. A expectativa é que o evento repita o sucesso que vem alcançando em todas as edições, reunindo dezenas de pescadores ao redor da barragem.

Com o investimento relativamente modesto, cerca de R$ 21 mil em peixe – sem contar as demais estruturas, além de brinquedos, sorvetes e equipe que vai trabalhar no evento – a prefeitura consegue levar muita gente para a represa, onde os pescadores e suas famílias passam a manhã do feriado Santo se divertindo, com atrações também para as crianças, sorteio de prêmios e o incentivo à tradição do interior, de contação de causos, de companheirismo e também da disputa entre o pescador e o peixe.

O vargengrandense abraçou o Torneio de Pesca e é a razão de seu sucesso. Nas redes sociais da Gazeta de Vargem Grande, por exemplo, as postagens trazendo os detalhes do evento deste ano foram lidas por centenas de internautas, que comentavam sobre a participação na pescaria e convidavam amigos a participarem.

A pescaria é algo tão ancestral quanto a própria humanidade e é uma modalidade compartilhada em todo mundo. Cada cultura tem seus detalhes, mas um pescador reconhece outro à distância. Claro que a pesca evoluiu e muitos de alguns métodos antigos são questionados pela maneira como trata o peixe. Mas o que se vê nessas manhãs ao redor da barragem é o que faz da pescaria um lazer tão procurado pelas pessoas: o contato com a natureza, o companheirismo com outros pescadores e é claro, a possibilidade de levar para a casa o almoço do dia.

Assim, que a prefeitura, independentemente de quem ocupar o cargo do Executivo, siga promovendo o torneio e outros eventos que tragam a comunidade para os espaços públicos, incentivando o senso de pertencimento e de cuidado com esses espaços. E aos pescadores desta Sexta-Feira Santa, uma boa pescaria!