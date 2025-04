Prefeitura realizou pagamento do reembolso aos estudantes

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul iniciou na terça-feira, dia 15 de abril, o pagamento do reembolso do transporte escolar referente ao segundo semestre de 2024, de acordo com a Lei 4118/2017.

Segundo o informado pela prefeitura, o pagamento foi efetuado entre terça-feira, dia 15, e quinta-feira, dia 17 de abril, por meio de depósito bancário na conta cadastrada. Os cadastros foram realizados em dezembro de 2024, sendo um total de 270 estudantes, totalizando o pagamento no valor de R$ 157.500,00.

Em caso de dúvidas ou divergências, a prefeitura pede para que o estudante entre em contato com o setor responsável.