Grupo Mão Amiga contesta boatos de que fechará

Após boatos sobre o fechamento do Grupo Mão Amiga circularem nas redes sociais, nesta quinta-feira, dia 17 de abril, o Grupo Mão Amiga emitiu um comunicado e contestou os boatos de que a entidade fechará. Confira o comunicado na íntegra:

COMUNICADO IMPORTANTE

Em razão das postagens que estão sendo realizadas sobre falta de atendimento e fechamento do Grupo Mão Amiga, viemos por meio deste informar que a referida Associação continua e continuará em pleno atendimento. O ocorrido foi a saída de um dos técnicos prestadores de serviços, que se motivou por livre vontade de sua parte, no entanto destacamos que como qualquer outra instituição pública levam-se semanas para a contratação de um novo técnico, devido às burocracias exigidas em emendas, o que é relativamente normal em todo processo público.

Referindo-se ainda sobre as publicações fake News, informamos que o atual vereador Gustavo Bueno, não faz parte do quadro da diretoria do Grupo, encerrou sua participação tempos antes da sua candidatura. O Grupo Mão Amiga coloca-se à disposição para solucionar qualquer dúvida da população presencialmente, indo até a nossa sede, ou pelo telefone (19) 3641-6745.

Desta forma agradecemos a todos e pedimos a compreensão de que não usem o nome da nossa querida Associação que tanto contribui para esta cidade com notícias falsas.

Atenciosamente

Diretoria 2025