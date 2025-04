6ª Caminhada da Via Crucis está nos preparativos finais

A Comissão Organizadora da Via Crucis está finalizando os preparativos da 6ª Caminhada da Via Crucis, que tradicionalmente acontece no Dia do Trabalho, dia 1º de maio, este ano numa quinta-feira. A Via Crucis é um percurso de 12 km do Caminho da Fé que passa por Vargem Grande do Sul e este ano, a caminhada acontece com o tema ‘Triunfo da Vitória’. A expectativa da Comissão Organizadora é de que mil fiéis participem do evento.

A edição tem início a partir das 5h15, no Monumento de Nossa Senhora Aparecida, com a bênção dos caminheiros e o encerramento da caminhada acontece na 15ª estação, no Monumento da Ressurreição, na Pousada da Cidinha, com a bênção final. No local, também haverá Praça de Alimentação com pagamento em dinheiro e sorteio de brindes.

De acordo com a Comissão Organizadora da Via Crucis, esse ano também acontecerá a tradicional arrecadação de alimentos, que deverão ser entregues no Monumento de Aparecida, antes do início da caminhada. Os alimentos serão doados à Casa de Passagem.

Na recepção no monumento, a equipe da Via Crucis e atiradores do Tiro de Guerra vão colocar as pulseiras nos caminheiros para o sorteio de brindes que acontecerá na 15ª estação. No local, os alimentos serão recolhidos.

Como nos anos anteriores, haverá transporte gratuito saindo de diversos pontos da cidade, às 4h30 e às 5h da manhã. Os pontos são a Etec, Igreja Nossa Senhora Aparecida, Igreja Matriz de Sant’Ana, Cristo Redentor, Igreja Santo Antônio e Supermercado Novo Milênio. Ao final da Caminhada, os ônibus partirão da Igreja do Perobá até os pontos da partida por volta das 10h.

A Comissão informa que haverá lixeira em todas as estações e pede que os fiéis não joguem lixo nas estradas. Durante todo o trajeto haverá distribuição de água e, em algumas estações, banheiros químicos foram instalados.

As inscrições para participação da caminhada já podem ser feitas pelo link https://linktr.ee/viacrucisvgsul. Neste ano, a inscrição será apenas digital, por isso é muito importante que os participantes preencham.

A Comissão Organizadora da Via Crucis convida toda a população para participar do evento religioso. “Convide seus amigos e familiares, vamos juntos nesta caminhada de fé e amor”, disse.

Fotos: Arquivo Pessoal