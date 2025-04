Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Olga Naliati Morgado, aos 94 anos de idade, no dia 11 de abril. Residia na Vila Polar; era viúva de Pedro Morgado; deixou os filhos Laércio, Loide e José Cássio; a nora Maria de Lourdes; o genro João; os netos Paulo, Silvana, Gisele, Aline e Oscar; e irmãos. Foi sepultada no dia 12 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Clair Rodrigues Trevizan, aos 81 anos de idade, no dia 12 de abril. Residia na Vila Polar; era viúva de Aurélio Trevizan; deixou os filhos Gilberto, Olinda, João e Sueli; noras; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 13 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Marlene Aparecida Bruno, aos 71 anos de idade, no dia 12 de abril. Residia no Jardim Fortaleza; deixou o marido Carlos Donizete Bruno; os filhos Carla e Fábio; o genro Alexander e os netos Maria Fernanda e Breno. Foi sepultada no dia 13 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Arineudo Amâncio, aos 43 anos de idade, no dia 13 de abril. Residia no Jardim Dolores; deixou a filha Jamile; neta e as irmãs Valdirene e Cida. Foi sepultado no dia 14 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Garcez, aos 90 anos de idade, no dia 14 de abril. Residia no Centro; deixou a esposa Dirce; os filhos Isabel, Laércio e Cristina; os irmãos Benedito, João e Pedro; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 14 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Natalina Cândida de Macedo, aos 73 anos de idade, no dia 14 de abril. Residia no Jardim Fortaleza; deixou a filha Thais; genro; neto e irmãos. Foi sepultada no dia 15 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Celeste Maie, aos 91 anos de idade, no dia 15 de abril. Residia no Jardim Iracema; viúva; deixou os filhos Sérgio Makoto, Milene Yuriko e Luci Tomoko; a nora Andrea e os netos Renan, Patrick, Gyovana, Ayumi e Riuichi. Foi sepultada no dia 16 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o professor Nelson Alfredo Costa

Faleceu na tarde desta terça-feira, dia 15 de abril, em Vargem Grande do Sul, o professor Nelson Alfredo Costa, aos 87 anos de idade.

Professor Nelson, além de pedagogo, foi também Juiz de Paz, celebrando por 30 anos a união de casais no Cartório do Registro Civil. Na Escola de Comércio – a Escola D. Pedro II, foi professor de OSPB, Artes e também diretor da escola no período de 1976 a 2002, por 26 anos. Também foi diretor nas escolas E.E. Benjamin Bastos e no Colégio Novaera.

Residia no Centro, era casado com a professora Neusa Vicente Costa, deixou os filhos Patrícia, Ana Helena, Andréa e Nélson; os genros Sérgio, Paulo e Luís Paulo; os netos Diogo, Isabela, Pedro, Nayara, Jéssica, Lucas e Gabriel. Era avô também de Marco Antônio – já falecido; deixou ainda bisnetos; sobrinhos e demais familiares.

Seu sepultamento foi realizado nesta quarta-feira, dia 16, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a professora Therezinha de Andrade Zago

Faleceu nesta segunda-feira, dia 14 de abril, aos 86 anos de idade, a professora Therezinha de Andrade Zago, no Hospital da Unimed em São João da Boa Vista, onde estava internada em tratamento.

Therezinha residia no Jardim Fortaleza, era professora do Estado, foi diretora de escola e se aposentou na escola EMEB Francisco Ribeiro Carril. Therezinha foi diretora de Educação da prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul.

Era viúva de Mário Zago, que foi durante muitos anos gerente da agência local do Banco Itaú e depois de aposentado, um dos proprietários do Supermercado Vargengrandense, onde hoje é o Supermercado Estrela. Filha do farmacêutico Breno de Andrade e de dona Maria Aparecida Mesquita de Andrade, deixou os filhos Luciana, Mário Sérgio, Marcelo, e era mãe também de Márcio, falecido em setembro do ano passado. Deixou os netos Tathiane, Marina, Matheus, Gabriela e Murilo; o irmão Edward José de Andrade e demais familiares. Foi sepultada no dia 15 de abril, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Marcos de Souza Fruteiro; aos 50 anos de idade, no dia 14 de abril. (Filho de Roberto Fruteiro). Foi sepultado no dia 15 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Antônio Ribeiro Nogueira, conhecido como Toninho dentista, aos 90 anos de idade, no dia 15 de abril. Foi sepultado no dia 16 de abril, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu José Luiz Denardi, aos 81 anos de idade, no dia 6 de abril. Deixou a esposa Maria Aparecida de Souza; os filhos José Luiz Denardi Jr; Silvia, José Eduardo, Marquinho, Vagner, Ana Paula e Diego; era pai também de Ademilson e André – já falecidos. Deixou também genros; netos; bisnetos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 7 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Cristina Donizeti da Silva, aos 68 anos de idade, no dia 8 de abril. Deixou as filhas Daiane, Danila e Débora; era mãe também de Darlan – já falecido. Deixou também genros e netos. Foi sepultada no dia 8 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Paiuca, aos 85 anos de idade, no dia 10 de abril. Deixou a esposa Ercília Genesi Paiuca; os filhos Edivaldo, Rosimeire, Selma e Raquel; era pai também de Lígia – já falecida. Deixou também nora; genros; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 11 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Fortunata de Paula Aleixo Fernandes, aos 85 anos de idade, no dia 12 de abril. Deixou os filhos Ivone, Regina, Maria Aparecida, Maria Helena, Reginaldo, Vanderlei, Rubens e Ricardo; noras; genros; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 13 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Merli, aos 87 anos de idade, no dia 14 de abril. Deixou a filha Lina Cláudia Merli; era pai de Luiz Cláudio Merli- já falecido. Deixou também os netos Antônio e Diego; e a bisneta Ana Luzia. Foi sepultado no dia 14 de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.